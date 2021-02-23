COVID-19 не так прост, как кажется: почему число смертей в Азербайджане возросло на 35%

Коронавирус сказывается на различных системах жизнедеятельности человека

2020 год был достаточно сложным периодом не только для Азербайджана, но и для всего мира. Пандемия коронавируса несла за собой такие неприятности, как рост числа заразившихся, различные новые мутации COVID-19 и карантин. Но больше всего стоит обратить внимание на летальные случаи, которые серьезно отразились на статистике смертности в 2020 году в Азербайджане. На самом деле, не карабахская война, а именно пандемия коронавируса стала первостепенной причиной увеличения числа смертей в прошедшем году. Так, в 2020 году в Азербайджане скончались 75 647 человек, причем в 2019 году это цифра равнялась 55 916 человек, а в 2018 году - 57 250. Таким образом, число смертей в стране в 2020 году возросло на 35%.

Стоит отметить, что из общего числа смертей в 75 647 человек 5 875 приходится на долю инфекционных заболеваний. По сравнению с 2019 годом, когда число летальных исходов по данной причине было 662, в 2020 году можно увидеть прирост более чем в 8 раз. Из числа смертей, связанных с инфекционными заболеваниями, 2 641 относится к летальным случаям от COVID-19.

Однако необходимо помнить: официальная смертность от коронавируса нового типа - это лишь вершина айсберга. Не всегда врачи могли диагностировать коронавирус у пациента. В некоторых случаях смертей от инфекционных заболеваний были подозрения на CОVID-19, но ПЦР-тест давал отрицательные результаты. Число таких случаев составило, как минимум, 1 500.

Также ученые из разных стран уже неоднократно сообщали, что COVID-19 сказывается на различных системах жизнедеятельности человека, и прежде всего на сердечно-сосудистой, провоцирует новые или приводит к обострению хронических заболеваний.

В прошлом году в Азербайджане также наблюдался рост числа смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Так, число летальных исходов по этой причине в 2020 году составило 41 200 человек, а в 2019 году данный показатель был равен 32 471. Высокий прирост наблюдается и в случае с летальными исходами из-за заболеваний органов дыхания. Их число составило 3 149, на 1 295 больше, чем в 2019 году.

Высокая смертность больше всего распространяется в возрастной категории от 60 и выше. Это подтверждает тот факт, что люди от 60 до 69 лет более уязвимы перед коронавирусной инфекцией, чем какая-либо другая возрастная группа. Коронавирус, даже успешно излеченный, подкашивает здоровье многих людей, в особенности, пожилых. После перенесенной инфекции у многих людей обострялись хронические заболевания. Статистика показывает, что в 2020, 2019, 2018 годах смертность среди пожилых людей в возрасте от 60 до 69 лет составила 18 576, 12 260, 11 933, соответственно.

Несмотря на общий рост смертности, есть и хорошая новость – в 2020 году понизилась детская смертность, в возрастной группе до 15 лет было зафиксировано на 630 смертей меньше, чем в среднем за последние 5 лет.

Данная статистика еще раз демонстрирует, насколько опасен COVID-19, как много людей умирают от его последствий для здоровья, и как важна в этих условиях массовая вакцинация населения.