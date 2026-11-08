Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    МВД Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 14:03
    МВД Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы

    Министерство внутренних дел Турции поздравило Азербайджан по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице турецкого ведомства в социальной сети X.

    "С Днем Победы, дорогой Азербайджан!

    Великая Победа, вошедшая в историю благодаря освобождению Карабаха, является символом решимости, мужества и любви к Родине братского Азербайджана.

    В шестую годовщину этой исторической Победы мы с глубоким уважением чтим память дорогих шехидов, отдавших жизни за родную землю, и с благодарностью вспоминаем героических ветеранов войны.

    Да будет вечным нерушимое братство Турции и Азербайджана!

    С 8 Ноября - Днем Победы!" - говорится в публикации.

    МВД Турции 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Türkiyə DİN: Zəfərin mübarək olsun, can Azərbaycan
    Türkiye's Interior Ministry congratulates Azerbaijan on Victory Day
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