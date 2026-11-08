МВД Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы

Министерство внутренних дел Турции поздравило Азербайджан по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице турецкого ведомства в социальной сети X.

"С Днем Победы, дорогой Азербайджан!

Великая Победа, вошедшая в историю благодаря освобождению Карабаха, является символом решимости, мужества и любви к Родине братского Азербайджана.

В шестую годовщину этой исторической Победы мы с глубоким уважением чтим память дорогих шехидов, отдавших жизни за родную землю, и с благодарностью вспоминаем героических ветеранов войны.

Да будет вечным нерушимое братство Турции и Азербайджана!

С 8 Ноября - Днем Победы!" - говорится в публикации.