МВД Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы
Внешняя политика
- 08 ноября, 2026
- 14:03
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Министерство внутренних дел Турции поздравило Азербайджан по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице турецкого ведомства в социальной сети X.
"С Днем Победы, дорогой Азербайджан!
Великая Победа, вошедшая в историю благодаря освобождению Карабаха, является символом решимости, мужества и любви к Родине братского Азербайджана.
В шестую годовщину этой исторической Победы мы с глубоким уважением чтим память дорогих шехидов, отдавших жизни за родную землю, и с благодарностью вспоминаем героических ветеранов войны.
Да будет вечным нерушимое братство Турции и Азербайджана!
С 8 Ноября - Днем Победы!" - говорится в публикации.
Türkiyə DİN: Zəfərin mübarək olsun, can Azərbaycan
Türkiye's Interior Ministry congratulates Azerbaijan on Victory Day
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