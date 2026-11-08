İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Türkiyə DİN: Zəfərin mübarək olsun, can Azərbaycan

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 13:58
    Türkiyə DİN: Zəfərin mübarək olsun, can Azərbaycan

    Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, DİN-in "X" sosial şəbəkə hesabında bununla bağlı paylaşım olunub.

    "Zəfərin mübarək olsun, can Azərbaycan!

    Qarabağın azadlığına qovuşması ilə tarixə yazılan böyük Zəfər, qardaş Azərbaycanın əzminin, cəsarətinin və vətən sevgisinin rəmzidir.

    Bu tarixi Zəfərin 6-cı ildönümündə, vətən torpaqları uğrunda can verən əziz şəhidlərimizi rəhmətlə, qəhrəman qazilərimizi minnətdarlıqla yad edirik.

    Türkiyə və Azərbaycanın sarsılmaz qardaşlığı əbədi var olsun.

    8 Noyabr Zəfər Günü mübarək olsun!" – paylaşımda qeyd edilib.

    Türkiyə DİN 8 Noyabr - Zəfər Günü
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