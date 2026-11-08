Türkiyə DİN: Zəfərin mübarək olsun, can Azərbaycan
- 08 noyabr, 2026
- 13:58
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Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, DİN-in "X" sosial şəbəkə hesabında bununla bağlı paylaşım olunub.
"Zəfərin mübarək olsun, can Azərbaycan!
Qarabağın azadlığına qovuşması ilə tarixə yazılan böyük Zəfər, qardaş Azərbaycanın əzminin, cəsarətinin və vətən sevgisinin rəmzidir.
Bu tarixi Zəfərin 6-cı ildönümündə, vətən torpaqları uğrunda can verən əziz şəhidlərimizi rəhmətlə, qəhrəman qazilərimizi minnətdarlıqla yad edirik.
Türkiyə və Azərbaycanın sarsılmaz qardaşlığı əbədi var olsun.
8 Noyabr Zəfər Günü mübarək olsun!" – paylaşımda qeyd edilib.
ZƏFƏRİN MÜBARƏK OLSUN, CAN AZƏRBAYCAN! 🇹🇷🇦🇿 Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasıyla tarihe yazılan büyük zafer, kardeş Azerbaycan’ın azminin, cesaretinin ve vatan sevgisinin simgesidir. Bu tarihî zaferin 6. yıl dönümünde, vatan toprakları uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz. Türkiye ve Azerbaycan’ın sarsılmaz kardeşliği ilelebet payidar olsun. 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun! #8Noyabr #ZəfərGünü #Azerbaycan— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 8, 2026