В Ираке выдан ордер на арест сына лидера "Катаиб Хезболла"
Другие страны
- 08 ноября, 2026
- 14:08
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Судебные органы Ирака выдали ордер на арест сына генерального секретаря группировки "Катаиб Хезболла" Абу Хусейна аль-Хамидави.
Как сообщает Report со ссылкой на Al Hadath, ордер выдан в отношении Аль-Хусейна Мохсена Ахмеда Фараджа аль-Хамидави, 1994 года рождения, проживающего в районе Аль-Баладият в Багдаде.
Согласно ордеру, аль-Хамидави обвиняется в руководстве вооруженной группой, применявшей насилие и угрозы с целью подрыва безопасности и стабильности страны, запугивания граждан, а также создания угрозы их жизни, свободе и имуществу.
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