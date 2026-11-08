В Ираке выдан ордер на арест сына лидера "Катаиб Хезболла"

Судебные органы Ирака выдали ордер на арест сына генерального секретаря группировки "Катаиб Хезболла" Абу Хусейна аль-Хамидави.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Hadath, ордер выдан в отношении Аль-Хусейна Мохсена Ахмеда Фараджа аль-Хамидави, 1994 года рождения, проживающего в районе Аль-Баладият в Багдаде.

Согласно ордеру, аль-Хамидави обвиняется в руководстве вооруженной группой, применявшей насилие и угрозы с целью подрыва безопасности и стабильности страны, запугивания граждан, а также создания угрозы их жизни, свободе и имуществу.