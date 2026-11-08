Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Ираке выдан ордер на арест сына лидера "Катаиб Хезболла"

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 14:08
    В Ираке выдан ордер на арест сына лидера Катаиб Хезболла

    Судебные органы Ирака выдали ордер на арест сына генерального секретаря группировки "Катаиб Хезболла" Абу Хусейна аль-Хамидави.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Hadath, ордер выдан в отношении Аль-Хусейна Мохсена Ахмеда Фараджа аль-Хамидави, 1994 года рождения, проживающего в районе Аль-Баладият в Багдаде.

    Согласно ордеру, аль-Хамидави обвиняется в руководстве вооруженной группой, применявшей насилие и угрозы с целью подрыва безопасности и стабильности страны, запугивания граждан, а также создания угрозы их жизни, свободе и имуществу.

    Ирак ордер на арест
    İraqda "Kətaib Hizbullah" liderinin oğlunun həbsinə order verilib
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