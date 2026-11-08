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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İraqda "Kətaib Hizbullah" liderinin oğlunun həbsinə order verilib

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2026
    • 15:19
    İraqda Kətaib Hizbullah liderinin oğlunun həbsinə order verilib

    İraqın məhkəmə orqanları "Kətaib Hizbullah" qruplaşmasının baş katibi Əbu Hüseyn əl-Həmidavinin oğlunun həbsinə order verib.

    "Report" "Al Hadath"a istinadən xəbər verir ki, order Bağdadın Əl-Bələdiyyat rayonunda yaşayan, 1994-cü il təvəllüdlü Əl-Hüseyn Möhsün Əhməd Fərəc əl-Həmidavi barəsindədir.

    Orderə əsasən, əl-Həmidavi ölkənin təhlükəsizliyini və sabitliyini pozmaq, vətəndaşları qorxutmaq, habelə onların həyatına, azadlığına və əmlakına təhlükə yaratmaq məqsədilə zorakılıq, hədə-qorxudan istifadə edən silahlı qruplaşmaya rəhbərlik etməkdə ittiham olunur.

    Hizbullah qruplaşması İraq
    В Ираке выдан ордер на арест сына лидера "Катаиб Хезболла"
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