На освобожденных территориях Азербайджана открыты 27 школ и 13 детских садов

В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана введены в эксплуатацию 27 общеобразовательных и 13 дошкольных учреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, в этих учреждениях обучаются и воспитываются в общей сложности 6 576 детей.

Развитие образовательной инфраструктуры направлено на обеспечение доступности образования для семей, возвращающихся в родные края.