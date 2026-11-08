На освобожденных территориях Азербайджана открыты 27 школ и 13 детских садов
Наука и образование
- 08 ноября, 2026
- 14:26
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В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана введены в эксплуатацию 27 общеобразовательных и 13 дошкольных учреждений.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, в этих учреждениях обучаются и воспитываются в общей сложности 6 576 детей.
Развитие образовательной инфраструктуры направлено на обеспечение доступности образования для семей, возвращающихся в родные края.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki müəssisələrdə 6 576 şagird və uşaq təhsil alır
27 schools and 13 kindergartens opened in Azerbaijan's liberated territories
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