Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    На освобожденных территориях Азербайджана открыты 27 школ и 13 детских садов

    Наука и образование
    • 08 ноября, 2026
    • 14:26
    На освобожденных территориях Азербайджана открыты 27 школ и 13 детских садов

    В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана введены в эксплуатацию 27 общеобразовательных и 13 дошкольных учреждений.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, в этих учреждениях обучаются и воспитываются в общей сложности 6 576 детей.

    Развитие образовательной инфраструктуры направлено на обеспечение доступности образования для семей, возвращающихся в родные края.

    Великое возвращение Министерство науки и образования Азербайджана
    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki müəssisələrdə 6 576 şagird və uşaq təhsil alır
    27 schools and 13 kindergartens opened in Azerbaijan's liberated territories
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