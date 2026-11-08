İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki müəssisələrdə 6 576 şagird və uşaq təhsil alır
- 08 noyabr, 2026
- 14:24
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Böyük Qayıdış çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 27 ümumi təhsil və 13 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi istifadəyə verilib.
"Report" Elm və Təhsil Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müəssisələrdə ümumilikdə 6 576 şagird və uşaq təhsil alır.
Təhsil infrastrukturunun inkişafı doğma yurda qayıdan ailələr üçün əlçatan təhsil imkanlarının yaradılmasına xidmət edir.
Böyük Qayıdış çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təhsil müəssisələrinin tikintisi, bərpası və fəaliyyəti istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu günədək həmin ərazilərdə 27 ümumi təhsil və 13 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi istifadəyə verilib. Müəssisələrdə ümumilikdə 6 576 şagird və uşaq təhsil alır. Təhsil infrastrukturunun inkişafı doğma yurda qayıdan ailələr üçün əlçatan təhsil imkanlarının yaradılmasına xidmət edir. #Azərbaycan #ElmVəTəhsilNazirliyi #8Noyabr #ZəfərGünü #BöyükQayıdış— Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi (@tehsilgovaz) November 8, 2026