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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki müəssisələrdə 6 576 şagird və uşaq təhsil alır

    Elm və təhsil
    • 08 noyabr, 2026
    • 14:24
    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki müəssisələrdə 6 576 şagird və uşaq təhsil alır

    Böyük Qayıdış çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 27 ümumi təhsil və 13 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi istifadəyə verilib.

    "Report" Elm və Təhsil Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müəssisələrdə ümumilikdə 6 576 şagird və uşaq təhsil alır.

    Təhsil infrastrukturunun inkişafı doğma yurda qayıdan ailələr üçün əlçatan təhsil imkanlarının yaradılmasına xidmət edir.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi
    На освобожденных территориях Азербайджана открыты 27 школ и 13 детских садов
    27 schools and 13 kindergartens opened in Azerbaijan's liberated territories
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