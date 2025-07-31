Стал ли Кенигсберг Калининградом или что стоит за очередными попытками прилепить имя Шаумяна городу Ханкенди

Российские СМИ сегодня внезапно вновь

Российские СМИ сегодня внезапно вновь вспомнили о Карабахе. И как обычно это бывает, отнюдь не с благими намерениями. Практически все популярные российские издания сочли своим святым долгом дружно выразить свое отношение демонтажу памятника художнику Ивана Айвазовского, установленного в 2021 году армянским сепаратистским режимом в Ханкенди.

Причем, по версии российских СМИ, памятник был установлен в "Степанакерте" при содействии российского миротворческого контингента – именно так представили город Ханкенди большинство изданий с подачи старейшего и авторитетнейшего новостного агентства России - ТАСС.

Претендуя на роль основного и объективного поставщика новостей из России, ТАСС сознательно извратил название азербайджанского города Ханкенди, фактически опустившись на уровень изданий желтой прессы. Такая "ошибка", естественно, не может быть списана на редакторскую невнимательность или опечатку – учитывая уровень контроля над российскими СМИ такая установка спущена всем СМИ сверху. В пользу этой версии говорят и оперативные исключительно негативные комментарии российских политиков по поводу сноса памятника.

В первую очередь, стоит разобраться почему именно Айвазовскому был установлен памятник в Ханкенди. Ведь художник получил мировое признание как маринист и самые его известные произведения посвящены морской тематике. А ведь Карабах весьма отдален от моря и художник никак не мог запечатлеть парусники, бороздящие просторы "Карабахского моря". А суть в том, что Айвазовский был армянином и при рождении именовался Ованесом Айвазяном.

После разгрома в 44-днейной Отечественной войне для горстки армянских сепаратистов оставалась надежда только на российский миротворческий контингент, который потворствовал практически всем затеям преступного режима. Именно при участии миротворцев и был установлен памятник Айвазовскому, не имевшего никакого отношения к Карабаху. Художник родился и вырос в Феодосии, фактически там вдохновившись морской тематикой. И снос памятника в настоящее время никак не является признаком якобы гонений на русскую культуру, как это сейчас пытаются представить российские СМИ. Ведь в Баку остаются улицы Пушкину, Толстому, Горькому, Маяковскому, в центре Баку красуется памятник Александру Сергеевичу Пушкину.

Но если в Москве решить вспомнить о советском "Степанакерте", пытаясь в своем воспаленном мозгу оспорить территориальную целостность Азербайджана, отвоеванную тысячами жизней своих сыновей, то мы можем вспомнить о немецком городе Кенигсберге.

Основанный в 1255 году Тевтонским орденом город все время оставался исконно европейским и германским городом. Лишь в апреле 1945 года город был взят советскими войсками и присоединен в СССР. После смерти большевика Михаила Калинина город был переименован в 1946 году в Калининград, как и до сих пор называется. Но стал ли Кенигсберг Калининградом за прошедшие 80 лет? Ответ можно получить, даже просто посмотрев фотографии основных достопримечательностей города.

Оторванность Кенигсберга (или Калининграда) от основной территории России (а город и прилегающая область остается в окружении Польши и Литвы) отнюдь не способствовали русификации немецкой самобытной истории города.

Название Кенигсберг переводится с немецкого как "Королевская гора" и показывает его привязанность к немецкой истории. Впрочем, и Ханкенди также переводится с азербайджанского как Ханское село, и также указывает на историческое значение местности. А какое смысловое значение несут в себе названия "Степанакерт" и "Калининград", кроме попытки увековечить канувших в историю большевистских бандитов?

Так может и нам стоит вернуться к исконно немецкому названию Калининграда? Или может в Москве все таки одумаются над своими глупыми попытками оспорить историческую справедливость?

Аналитическая группа Report