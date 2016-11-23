США меняют сопредседателя, РФ создает с Арменией совместную армию, а оккупация продолжается - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Ноябрь запомнился некоторыми событиями, связанными с нагорно-карабахским конфликтом. В начале месяца азербайджанская армия приступила к крупномасштабным военным учениям.

Ознакомившись с оперативной обстановкой в командном пункте управления, расположенном на передовой линии на территории Физулинского района, президент Ильхам Алиев в очередной раз подчеркнул, что оккупированные Арменией территории будут освобождены и напомнил о четырехдневных боях в апреле этого года: "Операция в Лелетепе является нашим символом героизма. Лелетепе попал в историю. Если Вооруженные силы Армении не сделают соответствующих выводов, в дальнейшем будет множество таких успешных операций, как Лелетепе. Политическое руководство Армении должно понять, что захватнические действия ведут их к пропасти".

В дни проведения Вооруженными силами Азербайджана крупномасштабных военных учений объявили о создании Россией и Арменией совместной армии в рамках зоны коллективной безопасности на Кавказе. В представленном президенту России Владимиру Путину проекте отмечается о создании сторонами в Кавказском регионе совместной армии в целях обеспечить безопасность сторон.

Отмечается о заключении 5-летнего контракта и вероятности продления сторонами данного срока. Согласно проекту документа, в случае вооруженного нападения на одну из этих стран, другая примет участие в предотвращении этого. Армией будет командовать Верховный главнокомандующий Армении. Наряду с этим, в вопросах касательно деятельности армии он будет консультироваться с Верховным главнокомандующим России. Точнее, Верховный главнокомандующий Армении будет возглавлять армию формально, и все вопросы будут регулироваться Москвой.

В действительности, создание подобной структуры должно беспокоить делающих ставку на Армению и контролирующих все ее шаги западные страны, в том числе США, Францию и Германию. Так как Армения присоединилась к Индивидуальному плану партнерства с НАТО и является членом "Программы восточного партнерства". Другими словами, с одной стороны Ереван показывает себя как страна, интегрирующая в западную цивилизацию, а с другой стороны создает на Кавказе армию со страной, являющейся противником Запада.

Как пишут армянские СМИ, после вступления в силу соглашения о совместной армии, Россия будет возглавлять в Армении пять корпусов.

Правда, комментируя документ, министерство обороны Армении заявило, что этим будет узаконена деятельность существующих военных группировок. Однако суть вопроса в сущности соглашения и силе ее перспективы. Главный вопрос следующий - как и против кого использует Россия данное соглашение?! Безусловно, в первую очередь это направлено против тех, чьи интересы на Кавказе совпадают с интересами Запада или же тех, кто является стратегическим союзником. Следует признаться, что страны Южного Кавказа не сильнее России. С этой точки зрения, совместная российско-армянская армия в первую очередь создана против интересов Запада. Следует учитывать, что Россия становится свидетелем продвижения НАТО в Европе в сторону Востока, что серьезно беспокоит эту страну.

Кроме того, Армения и Россия являются союзниками в Организации договора о коллективной безопасности.

Создание подобной армии в очередной раз доказывает, что сама Армения не сможет самостоятельно удержать азербайджанские территории под оккупацией. Это в очередной раз подтвердило, что автором всего является не нуждающийся в землях покровитель с огромной территорией или же страна, использующая территорию, чтобы защитить свою безопасность.

Экономика Армении уже управляется российским "Газпромом". Политические власти этой страны действуют по рекомендации Москвы. Некоторое время назад межу Россией и Арменией было достигнуто соглашение об объединении сил противовоздушной обороны, которое будет реализовано после завершения соответствующих процедур. Следует отметить, что данная процедура уже завершается.

Этим военным союзом Армения полностью попадает в зависимость от России. Существование подобного государства большей частью носит формальный характер. Одна из основных новостей касательно Карабаха связана с сообщениями об уходе Джеймса Уорлика с должности американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Он занимает указанную должность с 2013 года. Дж.Уорлик заявил, что срок его полномочий истекает 31 декабря и продолжит деятельность в известной российской юридической фирме "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

Отметим, что в октябре представителя Франции Пьера Андрие заменил Стефан Висконти. А представителем России с 2011 года является Игорь Попов.

С учетом того, что сопредседатели не обладают полномочиями в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, нет оснований ждать чего-то необычного от их замены. Они являются лишь посредниками. Сопредседатели набираются здесь дипломатического опыта, либо выходят отсюда на заслуженный отдых, как и Джеймс Уорлик.

Роль каждого из них в освобождении оккупированного Нагорного Карабаха равна нулю.

Основное желание и требование Азербайджана в данном вопросе – оккупант должен покинуть оккупированные территории. Нынешнее же положение, естественно, не удовлетворяет Азербайджан, так как международное право и справедливость на стороне Азербайджана.

Одним из двух государств, ставящих перед Азербайджаном условие касательно территориальной целостности и компромисса, являются США.

Однако сама сверхдержава может столкнуться с проблемой территориальной целостности. Распространилась информация касательно территориальной целостности этого государства.

Члены движения “Yes California” выступают с лозунгом “Calexit”. То есть они представили генпрокурору штата Калифорния предложение по поводу

проведения референдума о выходе из состава США. Сторонники выхода Калифорнии из состава Соединенных Штатов надеются на проведение голосования в 2018 году. А в 2019 году они планируют объявить о независимости штата.

Поводом для данного обращения в прокуратуру стало избрание Дональда Трампа президентом США. По словам соучредителя "Yes California” Руиса Эванса, избрание Дональда Трампа президентом ускорит процесс независимости Калифорнии.

Согласятся ли на это политики и политические круги, население страны, желающие могущества и целостности США? Конечно же нет. Тогда почему сверхдержава не придерживается конкретной и однозначной позиции в вопросе территориальной целостности другого государства? Это также касается двух других сопредседателей Минской группы ОБСЕ в схожем контексте.

Таким образом, мы коснулись трех связанных с Нагорным Карабахом в ноябре событий. Выяснилось, что азербайджанская сторона в очередной раз довела до мирового сообщества вопрос о выполнении справедливых требований. Джеймс Уорлик уходит с поста сопредседателя Минской группы ОБСЕ на заслуженный отдых. А Россия, заявляющая о своих интересах в урегулировании существующего конфликта, строит армию вместе с оккупантом. Все это – факторы, служащие в пользу агрессора.