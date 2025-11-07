США и страны Центральной Азии нашли точки соприкосновения

Геополитические процессы, которые наблюдаются за последние 3-5 лет, повысили интерес к Центральной Азии. Война в Восточной Европе, изменение курса ряда африканских государств, торговые войны усилили значение Центральной Азии одновременно как нового логистического хаба, так и как источника ценных ресурсов.

Большие возможности несут и большие риски. В мире, где крупнейшие державы - Китай, Россия и США - соревнуются инструментами сдержек и противовесов, страны Центральной Азии вынуждены находить баланс: поддерживать хорошие торговые отношения со всеми, защищать собственные интересы. За последние годы мы были свидетелями частных встреч в формате "C5+1", когда лидеры 5 стран Центральной Азии проводили саммиты с ЕС, Францией, Германией, Италией, Японией, Китаем. Теперь настояло очередь проведения такого саммита с США.

Что характерно, встреча лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана с президентом США Дональдом Трампом прошла в Вашингтоне, а не в одной из столиц стран Центральной Азии, как все предыдущие встречи в таком формате со странами региона.

Саммит в формате "C5+1" носил преимущественно экономический характер, хотя политические реверансы тоже присутствовали.

Казахстан

Трамп любит, когда политические мероприятия сопровождаются заключением больших экономических сделок. В ходе нынешнего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Астана и Вашингтон подписали сделки на сумму более $17 млрд.

Одним из весомых подписанных соглашений стало объявление о создании совместного предприятия между казахстанской национальной горнорудной компанией "Тау-Кен Самрук" и американской Cove Capital. Стороны договорились о совместной разработке двух крупнейших неосвоенных вольфрамовых месторождений в мире - Northern Katpar и Upper Kairakty. Инвестиции оцениваются примерно в $1,1 млрд; Cove Capital получила 70% участия, "Тау-Кен Самрук" - 30%. По данным Reuters, американский EX-IM Bank выразил готовность предоставить до $900 млн на этот проект.

Транспортные соглашения также не остались в стороне. Авиакомпания Air Astana объявила о подписании контракта с компанией Boeing на поставку до 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner. Новый контракт дополняет ранее заключенное соглашение на поставку трех самолетов Boeing 787-9, поставка которых запланирована на 2026–2027 годы, что увеличивает общий объем сделки до 18 воздушных судов. Совокупная стоимость парка из 18 Boeing 787-9, включая двигатели, составляет $7 млрд.

Также стороны договорились о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. В частности, Alatau City Bank и компания DDH (North America) Inc., при поддержке министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, подписали меморандум о взаимопонимании на $300 млн. Документ направлен на развитие цифрового майнинга, модернизацию энергетической и вычислительной инфраструктуры, создание дата-центров и привлечение частных инвестиций для повышения прозрачности и эффективности отрасли майнинга.

В политической плоскости самым главным итогом встречи президента Касым-Жомарта Токаева и Трампа стало присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама, инициативе, запущенной при предыдущей администрации США. Формально этот шаг не накладывает на Казахстан серьёзных обязательств в области безопасности, но подчёркивает стремление Астаны к дипломатическому балансу и укреплению связей с Вашингтоном и его партнёрами.

США ранее заявляли, что готовятся запустить присоединение ряда стран к Соглашениям Авраама. Таким образом, Казахстан стал первой страной, которая во второй президентский срок Трампа, присоединилась к этим соглашениям.

Узбекистан

Узбекистан пошел еще дальше. Делегация подписала восемь меморандумов и соглашений в сферах геологоразведки критически важных минералов, водных ресурсов, сельского хозяйства и внедрения искусственного интеллекта. Эти договорённости отражают стремление Ташкента к модернизации экономики и привлечению инвестиций.

Более того, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие три года Узбекистан планирует закупить и инвестировать в американскую экономику почти $35 млрд, а в течение следующих десяти лет - более $100 млрд в ключевые американские отрасли, включая добычу критически важных минералов, авиацию, автокомпоненты, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химию, информационные технологии и другие.

Договоренности затронули и сделку с Boeing. Стороны подписали соглашение о конвертации опционов в твёрдый заказ на 8 широкофюзеляжных самолётов Boeing 787−9 Dreamliner, увеличив общий твёрдый заказ с 14 до 22 воздушных судов. Эта сделка оценивалась Трампом приблизительно в $8 млрд.

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан

Кыргызстан на саммите, хоть и не заключил сделок, тем не менее высказал свои пожелания по сотрудничеству с США: Бишкек намерен встроиться в глобальные цепочки поставок критически важных минералов, а также развивать транспортную связанность через международные коридоры, поддержанные США. Речь идёт о модернизации логистики и энергетической инфраструктуры, где участие американских финансовых институтов (DFC и EXIM Bank) открывает перед Кыргызстаном новые возможности и перспективы стать частью новой индустриальной карты Центральной Азии. Бишкек сыграл осторожно, но стратегически - заложил основу под возможные более крупные инвестиционные шаги.

Таджикистан, в отличие от северных соседей, решил показать конкретику. Авиакомпания Somon Air подписала с Boeing соглашение о закупке до 14 самолётов, включая дальнемагистральные 787-9 и 737 MAX.

Страна, которую ещё недавно считали зависимой от внешней помощи, демонстрирует стремление открыть небо для больших маршрутов и инвестиций. В кулуарах саммита также обсуждались проекты по водным ресурсам и энергетике - направления, где Душанбе давно ищет партнёров, чтобы снизить уязвимость от погодных рисков и соседских настроений.

Ашхабад стал, пожалуй, самым любопытным участником этой встречи. Туркменистан, десятилетиями державшийся в стороне от интеграционных процессов, на саммите выглядел как страна, которая решила монетизировать свое географическое положение. Участие президента Сердара Бердымухамедова в саммите "C5+1" - это не просто дипломатический реверанс, а заявление: Туркменистан готов стать частью новых транспортных и энергетических маршрутов, где пересекаются интересы США, Китая и Европы. Правда, пока без громких контрактов, но с чётким сигналом: эпоха туркменского нейтралитета закончилась. Ашхабад постепенно открывает двери - пусть и осторожно, но с пониманием, что за замкнутость теперь платят слишком высокую цену.

Все эти соглашения имеют не только коммерческое значение - они укрепляют транспортную связность региона и открывают новые трансконтинентальные маршруты.

TRIPP

Отдельное место в повестке саммита занял проект TRIPP - "Trump Route for International Peace and Prosperity", инициатива, о которой в Вашингтоне говорили не только как о транспортной схеме, но и как о политико-экономической концепции. Фактически, это предложение выстраивания новой линии взаимодействия между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой, с выходом к Средиземноморью.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выразил готовность к активной работе с США по реализации крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом и Европой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "Маршрут Трампа" может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора, ставшего одним из приоритетных направлений внешнеэкономической стратегии региона. В свою очередь, Трамп заявил, что проект TRIPP "призван стимулировать торговую активность стран Центральной Азии и укрепить их связь с мировыми рынками".

Не случайно эта тема заняла видное место в обсуждениях на саммите. Для Центральной Азии ставка на Средний коридор - это реальный шанс утвердиться как ключевой транзитный узел между Востоком и Западом. И здесь регион Южного Кавказа играет определяющую роль: именно через его территорию проходит критически важный участок маршрута, связывающий каспийский регион с черноморским и далее с Европой.

Таким образом, TRIPP – это не просто вопрос логистики, а часть большой новой геополитической карты: США пытаются усилить своё экономическое присутствие в евразийском пространстве, а страны Центральной Азии - закрепить статус самостоятельных партнеров, через которые теперь реально проходит новая артерия мировой торговли.

Подписанные документы также подчёркивают согласие сторон активизировать сотрудничество в области кибербезопасности, борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Были предложены постоянные рабочие группы для развития инфраструктуры и энергетического транзита в регионе.

Темпы развития региона напоминают нефтяной бум ряда арабских стран, когда те формировали новый экономический профиль. Разница в том, что Центральная Азия идет более сбалансированным путем: она не делает ставку на один ресурс.

Сегодня мы наблюдаем, как Центральная Азия концептуально меняет свой образ на международной арене. Новые инфраструктурные возможности, такие как Средний коридор, геополитические вопросы требуют от стран региона большей гибкости. Центральноазиатские страны научились маневрировать между крупными игроками, продолжая проводить собственную политику и дополняя друг друга.