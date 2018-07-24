Спрос на хлопок на мировом рынке стремительно повышается - АНАЛИТИКА

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В мировых ценах хлопка, не считая ценового застоя в конце 2017 года, вот уже второй год наблюдается восходящий тренд.

Аналитическая группа Report отмечает, что с мая фьючерсные контракты на хлопок на Нью-Йоркской фондовой бирже торгуются на максимуме за 4 года - по 90 центов за фунт (1 кг - 1,91 доллара или 3,25 маната). По предварительным оценкам, хлопок, который азербайджанские фермеры выращивают и сдают на заводы по 60 гяпиков за килограмм, может продаваться на мировом рынке дороже 1 маната.

Индекс цен хлопка Cotlook A на сегодняшний день составляет 2,083, что намного выше отметки 1,8 на конец прошлого года.

В США цены хлопка поддерживает жаркая и сухая погода в Техасе, который обеспечивает 12-13 процентов рынка хлопка США. Если жара сохранится, ожидаемого урожая не будет. С другой стороны, тропические ураганы и ливни в штате Джорджия, где также производится хлопок, могут стать причиной сокращения урожая. Это повышает вероятность снижения предложения на внутреннем рынке США.

Продолжительные холода в китайском регионе Синьцзян также снижают урожайность. В Австралии снижение урожайности может стать следствием проблем с орошением в Квинсленде. В то же время в Индии, одном из крупнейших мировых производителей хлопка, предложение также начинает сокращаться. На фоне падения предложения наблюдается повышение спроса. Рост цен на нефть в последние годы рассматривается как позитивный сигнал для повышения спроса на хлопок. Это связано с подорожанием получаемых из нефти синтетических волокон, таких как нейлон и полиэстер. В то же время ожидается, что спрос на хлопок будет поддерживаться за счет возможностей ежегодного роста мировой экономики.

Отметим, что в этом году в Азербайджане засеяно хлопком 140 тыс. гектаров земли. Чрезмерная жара в начале июля, проблемы с орошением из-за перебоев в энергоснабжении могут отрицательно сказаться на урожайности. Тем не менее, в этом году с одного гектара планируется собрать больше урожая, чем в 2017 году (в среднем 1450 кг).