Соотношение внешнего долга к ВВП Азербайджана увеличится на 10 процентных пунктов

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане соотношение внешнего долга к ВВП по сравнению с показателем на 1 января 2017 года предположительно увеличится на 10 процентных пунктов – до 30,4%.

Аналитическая группа Report отмечает, что на начало года внешний долг Азербайджана был равен 6 913,2 млн долларов, соотношение внешнего долга к ВВП – 20,4%. Иными словами, ВВП составило 33 900 млн долларов. По итогам первого квартала 2017 года экономика страны сократилась на 1,2%.

Согласно прогнозу зарубежных финансовых организаций, ВВП сократится в этом году примерно в этом же объеме. Это означает, что ВВП составит 33 500 млн долларов к концу года. Принимая во внимание долговые обязательства Международного банка Азербайджана, внешний долг увеличится на 3,3 млрд – до 10,2 млрд долларов. В результате, соотношение внешнего долга к ВВП прогнозируется по меньшей мере на уровне 30,4%. Азербайджан также может принять дополнительные обязательства в течение года по ряду проектов.

Кроме того, сумма внешнего долга на душу населения увеличится на 49% и достигнет 1050 долларов в этом году.