​След ИГИЛ в перестрелке в Париже - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Самым резонансным событием нового года может считаться вооруженное нападение на редакцию издаваемого в Париже журнала "Charlie Hebdo". Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные информационные агентства, трое неизвестных в маске, вооруженные автоматом "Калашникова", ворвались в редакцию журнала и открыли огонь. В результате этого погибли 12 человек, двое из которых, полицейские. 10 человек получили различные ранения.

Несколько часов спустя после нападения на редакцию "Charlie Hebdo" перед синагогой взорвался автомобиль. По предварительным сообщениям представителей парижских властей, этот взрыв никак не связан с нападением на редакцию.

Президент Франции Франсуа Олланд побывал в редакции журнала. Он назвал произошедшее событие "террористическим актом". В телевизионном обращении к народу, в связи с этим событием, глава государства отметил, что 8 января объявлен общенациональным днем траура: "Во имя погибших мы продолжим защищать идеалы свободы".

Флаги на зданиях французских госучреждений будут приспущены на протяжении трех дней.

Напомним, что 19 сентября 2012 году в журнале "Charlie Hebdo" была напечатана карикатура пророка Мухаммеда. Карикатура вышла в рубрике "Фундаментализм" под названием "Мухаммед снимает кино".

Тогда ректор Большой парижской мечети Далиль Бубакер выразил по этому поводу свою обеспокоенность и сожаление, отметив , что это "еще больше усилит недовольство мусульманского мира".

Отметим и то, что журнал публиковал подобные карикатуры и в 2006-2011 гг. Тогда хакеры взломали сайт журнала, а в адрес журналистов поступила резкая критика и угрозы.

Хотелось бы обратить внимание на две вероятности совершения этого террориститческого акта.

На днях Франсуа Олланд резко высказался в адрес ИГИЛ и главы Сирийского режима Башара Асада.

В интервью местному радио он сказал: "Я сожалею о том, что мы не вмешались, когда в 2013 году в Сирии использовалось химическое оружие". Отвечая на вопрос о том, будет ли Франция сотрудничать с Башаром Асадом в своей борьбе против ИГИЛ, он сказал: "Лучше будет отказаться от таких контактов. Когда ты действуешь с дьяволом, то Бог редко когда помогает".

В том же интервью Ф.Олланд отметил важную роль Ирана в урегулировании ситуации в Сирии.

Говоря о том, что Франция вынуждена поддерживать в Сирии оппозицию, он отметил: "Я сожалею о том, что мы не вмешались, когда в 2013 году в Сирии использовалось химическое оружие. В то время мы не осуществили вмешательство. А в настоящее время перед нами стоит ИГИЛ. Мы вяысняем существует ли связь между Б.Асадом и ИГИЛ".

Отметим и то, что в конце прошлого года в городе Дижон неизвестный со словами "Аллаху Акбар" направил свой автомобиль на пешеходов, в результате чего пострадали 11 человек. Виновный в совершении преступления задержан. После этого правительство Франции создало специальное полицейское подразделение. Это подразделение будет привлекаться в те места, где прозвучит лозунг "Аллаху Акбар".

В последние дни и в Германии проведена акция против "исламизации Европы". Участники акции выступили против потока эмигрантов в Европу и "исламизации" континента.

Правда, в Германии против этой акции прошло и многотысячное шествие.

Вместе с этим, за несколько часов до известных событий в редакции журнала, на странице этого издания в Twitter были размещены карикатуры на лидера ИГИЛ Багдадия. Там написано "Здесь с нашими наилучшими пожеланиями". На карикатуре видно как Багдади говорит "особый тост".

Таким образом, велика вероятность и того, что вооруженное нападение на редакцию "Charlie Hebdo" может быть напрямую связано и с публикацией этих карикатур, потому что материал, связанный с пророком, вышел в журнале два года тому назад.

Кажется маловероятным, что это нападение связано с теми публикациями двухлетней давности. Поэтому полагаем, что вероятность совершения этого теракта может быть связана с силами, связанными с ИГИЛ или Башаром Асадом.

События, происходящие во Франции и Германии, дают повод предположить, что в Европе растет вероятность новой волны протеста против эмигрантов.