Системная тюркофобия и исламофобия в России: от ксенофобских риторик до насилия

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В июне 2025 года в Екатеринбурге произошел резонансный инцидент: массовые задержания азербайджанцев, в ходе которых два человека погибли, и еще десятки подверглись избиениям и пыткам. Власти России назвали операцию «плановой» и направленной против якобы преступных элементов, однако азербайджанская общественность и правозащитные организации расценили произошедшее как этнически мотивированное насилие. Эти события лишь усилили обеспокоенность по поводу роста тюркофобских и исламофобских настроений в российском обществе, причем как на государственном, так и общественном уровне.

Отметим, что это не первый такой случай. С начала 2020-х годов в России наблюдается нарастающая волна дискриминации по этническому и религиозному признаку в отношении народов тюркского происхождения, таких как узбеков, кыргызов, казахов, татар, азербайджанцев и других. В социальных сетях зафиксированы посты, разжигающие ненависть к тюркским народам.

После террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, в котором обвинили граждан Таджикистана и Кыргызстана, в России развернулась масштабная кампания по проверке и задержанию мигрантов из Центральной Азии. По данным правозащитников, за неделю после теракта было зафиксировано более 2 тысяч жалоб на незаконные задержания, пытки и депортации. МВД России инициировало широкомасштабные рейды, в ходе которых по заявлениям правозащитников, применялось этническое профилирование. Объектами нападок и притеснений стали в первую очередь граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Эти действия сопровождались откровенной ксенофобской риторикой в государственных и провластных медиа.

Стоит отметить, что российская общественность решила быстро забыть, или проигнорировать тот факт, что московский школьник кыргызско-узбекского происхождения Ислам Халилов, спас более 100 человек, выведя их из здания концертного зала через служебные помещения. И хотя школьник был удостоен награды включая медаль мусульман России "За заслуги", его земляков это не спасло.

Особую обеспокоенность вызвали высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сделанные в 2024 году. Медведев давно уже ассоциируется с откровенными предвзятыми и провокационными заявлениями, причем на любые темы. В данном случае он заявил о необходимости «осветления» регионов России и ограничений на привоз в РФ мигрантами из тюркских стран своих семей. Что означает термин «осветление», не было уточнено, однако, судя по всему, бывший лидер РФ считает, что страна «чернеет». Высказывания Медведева были восприняты правозащитниками как открытая легитимация дискриминации. Подобная риторика чиновников высокого ранга лишь еще больше способствует укреплению негативного образа тюркских народов в общественном сознании и провоцирует бытовую ксенофобию, которая и так сильно распространена на просторах России.

Такого рода инциденты наблюдались и ранее. В 2021 году в Москве после конфликта на рынке "Фуд Сити" начались массовые проверки и задержания азербайджанских торговцев. Представители диаспоры расценили действия полиции как этническое профилирование, несмотря на заявления российских властей о якобы "борьбе с нелегальной миграцией". Но в этом деле Россия верна своим принципам: когда Кремль не устраивает та или иная национальность бывшего СССР или у нее возникает проблема со страной, то Москва срывается на обычных торговцев, запрещает ввоз фруктов, вин и прочих продуктов питания, либо третирует жизнь иностранцев работающих в России вечными проверками документов, предвзятым отношением полиции и другими "прелестями" "дружелюбной политики" наследницы СССР.

Это касалось не только азербайджанцев. В 2023 году Human Rights Watch зафиксировала случаи дискриминации кыргызских мигрантов на российском рынке труда. Сообщалось о тех же методах воздействия, о которых мы говорили выше. МВД России, разумеется, не прокомментировало эти инциденты, что только подогрело ощущение безнаказанности и убедило общественность в постоянных дискриминационных практиках.

Наравне с кыргызами, граждане Казахстана, особенно после начала конфликта в Украине в 2022 году, сталкивались с усилением пограничного контроля. В 2022–2023 годах было зафиксировано более 500 случаев отказов во въезде на территорию России. Казахстанское общество, а также МИД страны выразили недовольство подобным поведением России. Вероятно, слова, произнесенные президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, о нежелании Казахстана признавать захваченные Россией украинские территории до глубины души обидели Москву, и та решила не в первый раз отыграться на простых людях.

Количество административных дел в отношении мигрантов в РФ уже стабильно превышает уровень здравого смысла. Как отмечают СМИ, число административных производств в 2024 году за "нарушения миграционного режима" выросло почти в 2 раза по сравнению с 2023 годом. На улицах российских городов участились так называемые "контрольные экскурсии" полиции, в ходе которых люди с акцентом, темным цветом кожи или мусульманской внешностью автоматически становятся героями репрессий — без права на реплику. Шанс объяснить, что ты вовсе не нарушитель, а просто шел за хлебом, как правило, не предоставляется. Отдельный случай описывается, когда кыргызского студента задержали в метро за "похожесть на таджика", что, по всей видимости, стало новым критерием в работе МВД.

Помимо физических и правовых форм дискриминации, тюркские народы сталкиваются с культурной маргинализацией. С 2018 года по 2025 годы фиксировались попытки в СМИ и публичном дискурсе представить тюркские народы как исторически "чуждые" России. В частности, татар и другие тюркские группы представляют как потомков «завоевателей». В Татарстане сокращается преподавание татарского языка в школах, ограничивают использование в общественной сфере. Некоторые чиновники в частных беседах, по данным источников шутят, что татарский язык "все равно никто не понимает". Шутка, конечно, с душком.

Кроме роста случаев тюркофобии в России также наблюдается увеличение числа фактов исламофобии. С начала 2000-х годов в ряде регионов России девочкам-мусульманкам запрещали носить хиджаб в школах. В 2020-х годах подобные запреты распространились на Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а в 2024 году — на Владимирскую область. В одном случае школьницу исключили из школы из-за хиджаба, и лишь после огласки ее перевели на семейное обучение. Эти инциденты демонстрируют институциональную исламофобию, которая прикрывается светскими нормами.

В конце мая 2025 года в воскресной проповеди начальник Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита схиигумен Гавриил указал на столпотворение верующих во время Курбан-байрама в Москве на проспекте Мира, где, по его словам, "людьми покрыто все пространство". Это еще один признак исламофобии. Кроме этого, в РФ периодически звучат на разных уровнях заявления о том, что в стране слишком много мечетей. В связи с этим в ряде регионов создаются искусственные барьеры для строительства мечетей. И это в условиях, когда в России имеется достаточно много регионов, где мусульмане составляют большинство. И эти заявления показывают, что в России еще далеко до религиозной толерантности.

Исторически, рост тюркофобии и исламофобии в России наблюдается с конца 1990-х годов. В 2003 году МВД РФ начало операцию "Фатима", в рамках которой предписывалось обыскивать всех женщин в хиджабах. В том же году мусульманки Татарстана добивались права не снимать платки при фотографировании на паспорт, но суд встал на сторону государства. Лишь спустя годы удалось добиться разрешения не снимать головной убор для документов.

Медийная сфера также способствует укреплению предубеждений. В новостных сообщениях ислам часто упоминается с эпитетом "радикальный", а СМИ склонны подчеркивать религиозную принадлежность обвиняемых в преступлениях. Это ведет к секьюритизации ислама, когда религия автоматически ассоциируется с угрозой безопасности. Впрочем, о "радикальности" журналисты говорят с такой уверенностью, будто лично прослушали пятничную проповедь.

С момента распада СССР в российском обществе периодически вспыхивают шовинистические настроения, но в последние годы, особенно с 2022 года, эта тенденция усиливается, приобретая институциональные формы и широкую общественную поддержку. Поэтому инциденты в Екатеринбурге – это не аномалия, а продолжение многолетней политики и общественных тенденций в России, где тюркские народы и мусульмане последовательно становятся объектами дискриминации и маргинализации.

Аналитический отдел Report