25 млн. человек в заложниках режима Северной Кореи - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР - Северная Корея) объявила об "успешном" испытании водородной бомбы.

В случае подтверждения, это станет четвертым испытанием официального Пхеньяна за последние 10 лет. Предыдущие ядерные испытания проводились в 2006, 2009 и 2013 гг.

Прежде чем выражать отношение к тому, чему служат данные испытания на фоне наблюдающегося в мире финансового кризиса, напряженности на Ближнем и Среднем Востоке и военных конфликтов, хотелось бы представить краткую информацию о ядерной программе страны.

Ядерные испытания КНДР осуществляет в рамках "Ракетно-ядерной программы", условное название которой "научное исследование" для подготовки ракетоносителей и ядерных боеголовок.

Осуществленные программы, их научная структура и проекты не разглашаются.

Северная Корея впервые заявила об обладании атомным оружием 10 февраля 2005 года. В 2012 году в Конституцию страны внесли изменения касательно статуса ядерного оружия.

Хотя в 1950-1953 годах США планировали сбросить атомную бомбу в окрестности Пхеньяна, впоследствии от этого шага отказались. После войны в 1956 году между бывшим СССР и КНДР был подписан документ о подготовке специалистов в атомной и ядерной сфере, а в 1959 году Пхеньян заключил с Москвой и Пекином контракт об использовании ядерной энергии в мирных целях.

Ядерные институты страны начали создаваться с середины 60-х годов. Первый ядерный центр построили в Йонбёне.

В 70-х годах Северная Корея приступила к работам по созданию ядерного оружия. В связи с этим КНДР обратилась к Китаю и китайские специалисты оказали помощь в создании ядерного оружия.

В последующие годы опекающие Северную Корею бывший СССР и Китай оказывали ей продолжительную помощь в этом направлении.

Согласно информации, для осуществления ядерной программы Пхеньян приобретает технологии, оборудование и устройства из России, Китая, Ирана, стран Восточной Европы и Ближнего Востока.

Таким образом, Москва и Пекин вооружали КНДР атомной бомбой для обеспечения собственных геополитических интересов в регионе и оказания давления союзникам Запада - Японии, Южной Корее, а также США.

Это подтверждает выступление в последние годы США, Южной Кореи и Японии в переговорах касательно атомного оружия этой страны в одном блоке, а России, Китая и Северной Кореи - в противоположном блоке.

Хотя в 1993 году поднимался вопрос проведения ревизии в ядерных объектах страны, официальный Пхеньян отказался допускать на ядерный полигон ревизоров Международного агентства по атомной энергии.

Отметим, что в 1994 году США планировали начать войну с КНДР. Однако, было подсчитано, что в период предполагаемой 90-дневной войны погибнет около 52 000 американских и порядка 500 000 южно-корейских военнослужащих и война обойдется в 61 млрд. долларов.

Хотя план представили в Белый дом, тогдашний президент США Билл Клинтон отказался от него.

Напряженность между США и Северной Кореей не спала и в последующие годы.

Хотя предполагалось, что после смерти прежнего руководителя КНДР Ким Чен Ира занявший место отца его сын Ким Чен Ын будет придерживаться более разумной политики и предпримет шаги на пути нормализации отношений с Западом, прогнозы не оправдались. Нынешний глава государства продолжает путь деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира. С учетом того, что КНДР является закрытым государством, ее экономика, госбюджет и военные расходы не соответствуют объявленным цифрам.

К примеру, хотя в 2009 году оборонные расходы были объявлены в размере 9 млрд. долларов, ЦРУ заявляло, что в действительности расходы превышают эту сумму в 15 раз.

Жизненный уровень страны также очень низок. В соответствующем списке Северная Корея занимает одно из последних мест.

Несмотря на это, КНДР продолжает вооружаться. Отмечается о наличии подозрительных моментов касательно последнего испытания.

Из-за отсутствия подземных толчков, разведка Южной Кореи с подозрением отнеслась к испытанию Северной Кореей водородной бомбы.

"Северная Корея говорит о водородной бомбе, однако параметры подземных толков указывают на невозможность этого. Во время третьего ядерного испытания в 2013 году подземные толчки были эквиваленты 7,9 килотоннам или же 4,9 баллам. На этот раз зарегистрированы подземные толчки силой 6 килотонн или же 4,8 баллов", - отмечают разведывательные органы Южной Кореи.

Согласно информации, при испытании водородной бомбы ее мощность составляет несколько сотен тонн, даже при неудачном испытании мощность составляет десятки тонн.

Проведенное режимом Ким Чен Ына последнее испытание наряду с западными государствами также осудили ближайшие союзники, точнее покровители и спонсоры - Россия и Китай.

Принятие официальным Пхеньяном подобного шага в нынешних условиях может быть вызвано несколькими причинами:

- Предполагаемые недовольства внутри страны Ким Чен Ын пытается подавить, демонстрируя силу;

- Продолжает представлять обществу своих соседей - Южную Корею, Японию и Запад в облике "черта";

- Выступает с угрозами в адрес Японии и Южной Кореи;

- "Блефует", чтобы вывести страну из тяжелой финансово-экономической ситуации, приобрести дополнительные льготы и финансы;

- Пытается сесть за стол переговоров с США без всяких условий;

- Желает получить от Китая дополнительную помощь;

- Напоминает о себе союзникам - Китаю и России;

- Подобным путем пытается предотвратить возможную смену власти;

- Демонстрируя наличие атомного и водородного оружия, пытается сократить вероятность войны против Северной Кореи и пр.

Таким образом, оставшийся от бывшего СССР и ныне поддерживаемый Китаем и Россией режим представляет угрозу Дальнему Востоку (здесь также можно вспомнить процессы на Среднем Востоке) и миру в целом.

Другими словами, династия Кимов уже более 60-ти лет, подобно террористам, держит население Северной Кореи в заложниках.

А те, кто защищает официальный Пхеньян, поддерживают власть Ким Чен Ына, в заложниках у которого находится около 25 млн. человек. В этом случае возникает такой вполне естественный вопрос: почему не наступает время отказа в поддержке угрожающих миру режимов?! Ведь они, хоть и косвенно, создают головную боль и для своих покровителей.