​Саудовская Аравия-Иран: Война - враг существующего в обоих государствах строя - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Для переживающего скандалы и напряженность Среднего Востока новый год по рождественскому календарю начался не слишком удачно. Появился новый фактор для конфликта между Саудовской Аравией и Исламской Республикой Иран - двумя государствами, ведущими борьбу за гегемонию в регионе.

Суд Саудовской Аравии обвинил Нимра и еще 46 человек в "терроризме и разжигании терроризма".

Большинство казненных обвинялись в участии при подготовке и осуществлении террористической группировкой "Аль-Каида" в 2003-2006 гг. терактов в ряде нефтяных и оборонных объектов, а также в посольстве США в городе Джидда.

Отметим, что Нимр Бакир ан-Нимр родился в 1959 году в городе Эль-Катиф провинции Аль-Авамия на востоке Саудовской Аравии.

Эль-Катиф является населенным шиитами регионом. Кроме того, регион богат нефтью. Можно сказать, что местному населению из этих богатств ничего не достается. Поэтому, социальное положение в указанном регионе считается наиболее тяжелым.

Кстати, регион Ахваз иранской провинции Хузестан, большинство населения которого арабы (сунниты), также богат нефтью и природным газом. Однако, из природных ресурсов этой территории местным арабам также ничего не достается. В 1989 году ан-Нимр едет в Иран, где учится на протяжении 10-ти лет. Затем, уехав в Сирию, он продолжает учебу в научно-религиозном центре Хазрат-Зейнаб. Вернувшись на родину, он учреждает в королевстве, в Аль-Авамия, религиозный центр "Аль-Имам аль-Гаим" (под Гаим подразумевается 12-ый имам Мехти).

В 2010 году "арабской весной" повеяло и в Саудовской Аравии. Это движение возглавил ан-Нимр.

Акциями в Аль-Авамия в октябре 2011 года руководил ан-Нимр.

Он не только возглавил движение в Саудовской Аравии, но и поддержал акции в Бахрейне. Эти события не произошли внезапно. Будут ли воевать Саудовская Аравия и Иран? Данный вопрос - один из наиболее интересных вопросов дня.

Прежде чем перейти к нему, хотелось бы, хоть и поверхностно, но все же уделить внимание на схожие и отличительные черты между двумя этими государствами.

История нынешней вражды между Ираном и Саудовской Аравией, можно сказать, начинается со дня возникновения Ислама, так как в те времена арабы одержали победу над принадлежащей персам персидской империей Сасанидов. Даже после завершения господства персов они продолжили деятельность в этом направлении с помощью господствующих в стране тюркских династий.

После революции 1979 года эту вражду стали вести открыто. Поэтому, конфликт между двумя странами не является лишь противостоянием между королевством и Исламской Республикой. Это также борьба между властвующей в Иране персидской культурой и арабами.

Напомним, что официальные представители арабских государств неоднократно заявляли о вмешательстве Исламской Республики во внутренние дела их страны.

Поэтому, выдвигая на протяжении долгих лет многие вопросы под видом Ислама, эти государства, или же арабы и власти Ирана выступают со взаимными обвинениями в адрес друг друга.

Королевство и Тегеран продолжают бороться за гегемонию в регионе и лидерство среди мусульман. Оба государства богаты нефтью и природным газом. Саудовская Аравия является союзницей Запада. Что же касается Ирана, он действует для восстановления отношений в этом направлении.

Тегеран и Эр-Рияд сражаются на противоположных фронтах в Ливии, Сирии, Ираке, Палестине, Йемене, Египте, Бахрейне, Кувейте и др. государствах.

Противостояния между сторонами еще более обострились после трагедии, происшедшей при посещении Мекки в 2015 году.

Как считает Иран, в результате трагедии погибли 464 иранских паломника. Одним из интересных моментов также является то, что Тегеран привез их тела в страну.

По некоторым версиям, иранская сторона сделала это, чтобы скрыть следы происшествия, так как рассматривалась также версия теракта. Отмечалось, что якобы теракт совершили приехавшие из Ирана "паломники" и, чтобы скрыть следы, Тегерану удалось за короткое время вывести тела из Саудовской Аравии.

Можно еще перечислить некоторые противоречивые моменты в конфликте. Поэтому, вернемся к основному поставленному в комментарии вопросу:

Будут ли воевать Саудовская Аравия и Иран? В действительности, в Сирии и Йемене они сражаются открыто, а в Ираке и Ливане тайно.

Из-за отсутствия прямых сухопутных границ, не исключается, что эта борьба обойдется слишком дорого. Если при нынешних условиях в какой-то степени война и выгодна королевству, Ирану она совершенно невыгодна. Так как после революции 1979 года Тегеран уже начинал войну в Ираком, и ее тяжелые последствия население страны ощущает до сих пор. Хотя с момента завершения войны прошло около 28 лет, между двумя странами до сих пор не заключалось мирное соглашение.

В то время война была нужна Ирану для усмирения противников революции внутри страны и для демонстрации силы.

Если руководство Исламской Республики начнет войну сейчас, экономика страны полностью рухнет. Не секрет, к каким тяжелым последствиям это может привести. Кроме того, участие или поддержка происходящих в Сирии, Ираке, Йемене боев, а также содержание "Хезболлы" в Ливане наносит значительный ущерб как официальному, так и неофициальному бюджету Ирана. Чтобы обуздать внутреннее недовольство, Саудовская Аравия может присоединиться к войне. Ее финансовые возможности пока позволяют это. Однако, вероятность продолжительности данной войны слишком незначительна, так как в Саудовской Аравии также немало противников монархии. Воспользовавшись ситуацией, в которую попала центральная власть, они могут покончить с королевством. В истории неоднократно происходили случаи смены режимов, как при войне, так и после нее. По этой и другим причинам, войну можно считать неприемлемой для обоих режимов. Следует также учесть, что в случае войны, силы извне могут заметно разбогатеть. Поэтому, хотя вероятность того, что стороны пойдут на это подстрекательство слишком незначительна, она все же существует. Хотя Саудовская Аравия и Иран не воюют между собой, не исключается обострение боев в Йемене и Сирии. Эр-Рияд и Тегеран также постараются или одержать победу друг над другом в идущих в этой стране боях, или же отомстить друг другу.

Таким образом, в случае, если предполагаемой войны не будет, стороны начнут вооружаться, чтобы защититься друг от друга. Оружие будет дорогим - истребители, корабли, ракеты и пр.