​Рубль продолжает дорожать по отношению к доллару

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Курс доллара в России вчера, 14 июля, упал ниже отметки в 63 рубля. Аналитическая группа Report считает, что рубль укрепляется на фоне высоких нефтяных цен и роста инвестиций в экономику России.

Отметим, что это самый минимальный курс рубля с 5 ноября 2015 года. Однако фундаментальных факторов, способных обеспечить устойчивое укрепление рубля, не отмечается. Так, бюджет России в первом полугодии составил 4%, что выше запланированного уровня 3,3%, а цены на нефть могут в любое время вновь начать падение из-за превышения предложения над спросом.

Напомним, что курс доллара начал расти на фоне резкого падения нефтяных цен со второй половины 2014 года (33 RUB/USD) и 21 января этого года достиг 86 RUB/USD. Таким образом, за 18 месяцев рубль ослабел по отношению к доллару в 2,6 раза. Затем с ростом цен на нефть рубль укрепился на 27% и курс снизился до 62,8 RUB/USD.

Аналитическая группа Report считает, что курс может упасть до отметки 60,7 RUB/USD. Однако в долгосрочном периоде прогнозируется ослабление рубля по отношению к доллару.