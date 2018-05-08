 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российский политолог: Ситуация в Армении ухудшится после прихода к власти Никола Пашиняна

    Армения идет к развалу путем сближения с вражескими для России кругами

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Ситуация в Армении ухудшится после прихода к власти Никола Пашиняна. 

    Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

    По его мнению, под руководством Никола Пашиняна взаимоотношения с Россией также испортятся.

    "Он, однозначно, протеже западного лобби. Скоро прозвучат требования по выводу российской базы из Гюмри. Его заявления о балансе во внешней политике всего лишь популизм. Армения идет к развалу путем сближения с вражескими для России кругами",- заявил Михайлов.

    Говоря о позиции новоизбранного премьера Армении по поводу нагорно-карабахского урегулирования, Евгений Михайлов подчеркнул, что Пашинян будет преследовать непонятные цели. 

    "Если Армения под руководством Пашиняна будет обострять ситуацию в Карабахе, то это будет на пользу Азербайджану, потому что Россия уже не будет так активно защищать Армению. И Азербайджан сможет вернуть свои земли", - считает он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi