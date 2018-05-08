Российский политолог: Ситуация в Армении ухудшится после прихода к власти Никола Пашиняна

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Ситуация в Армении ухудшится после прихода к власти Никола Пашиняна.

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

По его мнению, под руководством Никола Пашиняна взаимоотношения с Россией также испортятся.

"Он, однозначно, протеже западного лобби. Скоро прозвучат требования по выводу российской базы из Гюмри. Его заявления о балансе во внешней политике всего лишь популизм. Армения идет к развалу путем сближения с вражескими для России кругами",- заявил Михайлов.

Говоря о позиции новоизбранного премьера Армении по поводу нагорно-карабахского урегулирования, Евгений Михайлов подчеркнул, что Пашинян будет преследовать непонятные цели.

"Если Армения под руководством Пашиняна будет обострять ситуацию в Карабахе, то это будет на пользу Азербайджану, потому что Россия уже не будет так активно защищать Армению. И Азербайджан сможет вернуть свои земли", - считает он.