Российский эксперт: Армия Азербайджана по всем параметрам превосходит армию Армении

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан с точки зрения военного потенциала, особенно за последние лет десять, сильно ушел в отрыв".

Как передает Report, об этом в интервью "Эхо Москвы" заявил главный редактор российского журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.

По его словам, неурегулированность нагорно-карабахского конфликта подталкивает Азербайджан к инвестированию довольно серьезных средств в развитие собственной армии.

"Азербайджан с точки зрения темпов обновления своих вооруженных сил является одной из ведущих стран СНГ за последние годы. Азербайджан действительно закупает дорогие, серьезные, с хорошими характеристиками системы вооружения, как и в России, где был крупный пакет контрактов, так и за рубежом. Азербайджан совершает довольно много инвестиций во флот", - подчеркнул А.Фролов, добавив, что некоторые виды закупленного вооружения были использованы во время апрельских событий 2016 года.

Он отметил, что у Армении сегодня нет возможностей парировать самостоятельно технологический порыв Азербайджана.

"Все последние ее крупные закупки - это были закупки на российский кредит. Россия в свою очередь пытается как-то уравновешивать противников, создавать некий баланс", - подчеркнул А.Фролов.

По его словам, Азербайджан сегодня "наращивает кулак", чтобы "малой кровью, могучим ударом" решить нагорно-карабахский конфликт.

"По количеству, технологически и, конечно, интегрально армия Азербайджана превосходит армию Армении", - добавил эксперт.

Коснувшись темы апрельской войны в 2016 году главный редактор указал, что для Армении она стала "очень большим шоком".

"Они поняли, что на самом деле Азербайджанская армия значительно выросла в своих возможностях, поняли, что они не столь несокрушимы, как им казалось. Собственно говоря, для армянского военного и политического руководства апрель 2016 года стал серьезным вызовом, на который они должны давать ответ", - резюмировал А.Фролов.