Решение Трампа вывести войска из Сирии лабиринт хитросплетений - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Вывод американских войск из Сирии, в целом, был воспринят весьма позитивно, но все же породил ряд вопросов. Президент США Дональд Трамп заявил о завершении борьбы с террористической группировкой ИГИЛ, подписав указ о выводе американских войск из Сирии. Со дня его подписания американская военная техника перебрасывается в направлении Ирака. По словам президента США, решение не было спонтанным, проводилась соответствующая кампания. Как выясняется, предполагалось вывести американские войска еще полгода тому назад. Американские силы намеренs полностью покинуть Сирию в течение 60-100 дней. Сотрудница пресс-службы Пентагона Ребекка Ребарих заявила, что до вывода американских войск из Сирии официальный Вашингтон продолжит наносить авиаудары по террористам: "За время пребывания американских войск мы намерены оказывать содействие нашим союзникам, продолжив наносить артиллерийские и авиаудары".

Решение Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что подаст в отставку в феврале 2019 года. Свое намерение он аргументировал расхождением взглядов с президентом США. "У Вас (речь идет о Дональде Трампе – прим.автора) есть право иметь более близкого Вам по убеждениям министра обороны, а у меня – право подать в отставку". Дж.Меттис подчеркнул, что без крепких союзнических связей и уважения к партнерам Америка не сможет отстаивать свои интересы. Стоит отметить, что 13 марта подал в отставку и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Свой шаг он обосновал различием во взглядах с президентом Дональдом Трампом по вопросам Ближнего и Среднего Востока, в частности, в связи с сирийской проблематикой. Спустя 9 месяцев после нашумевшей отставки, Трамп в присущей ему манере заявил, что Тиллерсон "был скудоумным и ленивым", не соответствуя должности госсекретаря США.

Тем временем, Франция выразила намерение продолжить борьбу с террористами в Сирии. Министр обороны этой страны выразил обеспокоенность решением президента США вывести войска из Сирии. А президент Турции призвал США следовать договоренности. НАТО внимательно следит за выводом американских войск. Президент России назвал незаконным пребывание американских войск на территории Сирии, в то же время отметив достижение Россией и США существенных изменений в антитеррористической борьбе. Владимир Путин поприветствовал решение о выводе американских войск, в то же время не скрыв своего скептического отношения к этому. В этой связи хотелось бы напомнить немаловажный факт из недавнего прошлого. Еще в марте 2016 года Путин заявил о завершении военных операций в Сирии и выводе российских войск.

"Полагаю, министерство обороны и вооруженные силы полностью выполнили поставленные задачи, поэтому отдаю приказ министру обороны о начале вывода с завтрашнего дня (с 15 марта 2016 года – прим.автора) основной части наших вооруженных подразделений из Сирии".

Ввиду отстуствия какой-либо организации, уполномоченной контролировать этот процесс, трудно судить об исполнении отданного Путиным примерно три года назад приказа. Очевидно одно, - Россия все еще сохраняет свое присутствие в Сирии, содействуя Башару Асаду. А потому решение Трампа порождает ряд вопросов. Действительно ли Америка выведет весь свой военный контингент из Сирии? Не призвано ли все это подготовить почву для возвращения? Не является ли подобное решение западней для Турции, Ирана и России?

Как известно, во времена СССР Ирак и Сирия были откровенно просоветскими. Настолько, что Америка никак не могла проникнуть на территории этих стран. Спустя почти 70 лет, осенью 2015 года США ввели войска в Сирию, мотивировав свои действия проведением антитеррористической операции против ИГИЛ. Потому и кажется нелогичным вывод американских войск из Сирии спустя всего три года. Демократические силы Сирии, костяк которых составляют террористические группировки ПKK/YPG-PYD, за несколько дней до известного решения президента США заявили о подготовке 40-тысячной армии. Предполагается, что эта цифра достигнет 70 тысяч. Америка заявляет, что эти войска будут обеспечивать безопасность Сирии, а потому не исключено, что в их составе окажутся и американские военнослужащие. Военное присутствие США в Сирии в то же время может быть расценено и как обеспечение безопасности Израиля. Поэтому маловероятно, что Америка полностью выведет свои войск. Предположим, что американские военные покинули Сирию… В чьем тогда распоряжении окажутся свыше 20 военных баз в этой стране? Видимо, США расчитывают на Демократические силы Сирии. А это ставит под сомнение будущность Сирии как государства. ПKK/YPG-PYD негодуют по поводу решения Трампа, или, вернее сказать, стараются выглядеть негодующими. Они сыплют угрозы в адрес США, не скрывая желания выпустить на свободу 3200 игиловцев. А значит, у террористической ПКК есть свой ИГИЛ. Вероятно, для возвращения в регион Америка воспользуется авантюрой YPG-PYD.

Ясно одно – действующие в Сирии террористические группировки ИГИЛ и крылья ПКК представляют угрозу территориальной целостности Турции. Для отражения этой угрозы официальная Анкара приступила к антитеррористической операции в Сирии. Уже заявлено о начале новой антитеррористической операции для зачистки от террористов ПКК восточного берега Евфрата. Турция желает, чтобы покровительствуемые и обученные США YPG-PYD покинули указанную территорию. Однако вместо этого, Америка заявила о начале вывода своих войск с северо-востока Сирии. Не является ли это западней для турецкой армии?

Дональд Трамп заявил о том, что Россия, Иран и Сирия враждуют с ИГИЛ в регионе, а потому именно они и должны противостоять этой террористической группировке. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Америка, выводя свои войска из Сирии, намерена оставить Россию, Иран, Турцию и режим Асада лицом к лицу с ИГИЛ.

Летом текущего года официальные лица Ирана, России и США заявили о том, что в Сирии не осталось ни одного террориста ИГИЛ, умолчав при этом, куда они делись. Вероятно, готовится западня для вышеупомянутых стран и иных сил, так или иначе присутствующих в зоне конфликта. Видимо, их хотят втянуть в новые хитросплетения, в которых по замыслу они и должны на время увязнуть. Против Турции выступит армия, сколоченная из террористов ПКК/YPG-PYD, а против России и Ирана – 3200 игиловцев, которые могут оказаться на свободе. В этой многоходовой комбинации увязнут противники американской политики в регионе.

Напоследок хотелось бы напомнить об озвученном американским истеблишментом намерении рассмотреть возможность существенного снижения военного присутствия США в Афганистане. По информации, растиражированной американскими СМИ, в течение ближайших недель может быть начат частичный вывод сил США из Афганистана. Как известно, США с 1979 года присутствуют в Афганистане. Несколько уменьшив военный контингент, американцы все же сохраняют свое присутствие. Очевидно, что крупные державы, не достигнув поставленных целей, ни за что вот так запросто не покинут пределов другой страны. А Америка явно не достигла желаемого в Сирии. Режим Асада контролирует часть территории страны, а США позволили игиловцам находиться под контролем ПКК.

А значит, страна не зачищена от террористов ИГИЛ, как уверяют союзники. Выводы напрашиваются сами собой. Все эти действия отнюдь не красят Америку, разрушая ореол миротворца и блюстителя демократии, которым овеяна эта страна многие годы, подрывая веру в искренность ее намерений. Если же все заявленное не является очередной закулисной игрой, то можно утверждать о зарождении новой Америки. Однако слова Дональда Трампа "вернем Америке ее былое величие!" несколько убавляют оптимизм. Более вероятно, что прежние игроки останутся на своих местах. Никто не покинул лабиринт на Ближнем и Среднем Востоке. Правила игры обновляются, игроки занимают позиции…