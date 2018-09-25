Report: В Азербайджане сузился рынок сбыта дорогих автомобилей - АНАЛИТИКА

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2018 года импорт автомобилей (14 034 единицы) в Азербайджан увеличился в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2017 года, и в 4,1 раза превысил показатель за первые восемь месяцев 2016 года. В то же время объемы импорта на 33,6% ниже, чем в январе-августе 2015 года, на 67,6% - показателя за аналогичный период 2014 года и на 79,1% - 2013 года. Иными словами, за последние пять лет Азербайджан сократил импорт автомобилей примерно в 5 раз.

Аналитическая группа Report полагает, что сокращение импорта связано с несколькими причинами. Прежде всего, в эти годы азербайджанский манат потерял более половины своей стоимости, включая две резкие девальвации 2015 года. Это означает, что купленные в инвалюте автомобили подорожали более чем в 2 раза в национальной валюте. Это не может не повлиять на объем импорта.

Кроме того, правительство Азербайджана с апреля 2014 года запретило ввоз автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-4. Это также привело к снижению импорта.

С начала этого года таможенная пошлина за каждый куб. см двигателей импортируемых автомобилей, выпущенных не более года назад, увеличилась с 0,4 до 0,7 доллара, а для автомобилей, выпущенных более года назад, с 0,7 до 1,2 доллара. Увеличение пошлин означает повышение цен на транспортные средства, что автоматически сокращает спрос и импорт.

Перечисленные факторы свидетельствуют о том, что в Азербайджане сузился сегмент рынка сбыта дорогих автомобилей, таких как Ferrari, Lamborghini, Bentley, Masserati. Страна вступила в период дешевых автомобилей. Спрос на автомобили для средних классов постепенно будет расти, и почти 80% населения предпочтут дешевые автомобили. Это стимулирует удовлетворение спроса на автомобили в основном за счет местного производства, и частично за счет дешевых транспортных средств, ввозимых из стран Восточной Азии. До сих пор на автомобильных заводах в стране собирались различные модели дешевых автомобильных марок, в том числе Lifan, Renault, Samand, Otosan. С начала этого года в Нефтчалинском промышленном квартале собирается национальный автомобиль "Хазар" (Khazar). Новая модель предназначена для покупателя среднего класса. В дополнение к отечественному производству, спрос на дешевые автомобили может быть удовлетворен за счет китайских, южнокорейских и японских производителей.