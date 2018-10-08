Report: В Азербайджане существует необходимость в дополнительных рычагах для расширения безналичных платежей - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ На днях в Азербайджане сделан еще один шаг в направлении расширения безналичных платежей. Президент Ильхам Алиев утвердил "Государственную программу по расширению цифровых платежей в 2018-2020 годы".

Аналитическая группа Report напоминает, что в результате реализации программы годовой объем безналичных платежей в Азербайджане, как ожидается, увеличится на 17 млрд манатов. В конечном итоге, доля наличных платежей в экономических транзакциях должна снизиться с 74% до 40%. В настоящее время общий денежный оборот в Азербайджане составляет примерно 200 млрд манатов, из них только 26% осуществляется в безналичной форме.

Следует отметить, что благодаря увеличению количества платежных систем в Азербайджане онлайн-платежи с помощью пластиковых карт ежегодно растут на 10%, платежи посредством POS-терминалов - примерно вдвое. Однако ситуация с безналичными платежами в стране по-прежнему неудовлетворительная.

Для стимулирования безналичных платежей среди населения в дополнение к просветительским мероприятиям существует необходимость в определенных рычагах. К примеру, в ряде стран малообеспеченному населению предоставляется услуга базового банковского счета, что увеличивает доступ к финансовым услугам и стимулирует людей к совершению безналичных платежей.

Кроме того, может быть наложено ограничение на использование в наличной форме части средств на зарплатных и пенсионных картах (для начала - 50%). То есть долю безналичных платежей можно увеличить административными методами.