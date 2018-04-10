Report: Снижение учетной ставки в Азербайджане вынудит банки расширять кредитование

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Решение правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) о снижении учетной ставки с 13% до 11%, верхнего предела процентного коридора - с 16% до 14% и сохранение нижнего предела процентного коридора на уровне 8% вынудит банки расширить кредитование.

Аналитическая группа Report полагает, что последние решения следует расценивать как попытку оживить экономику страны и стимулировать темпы экономического роста.

В Азербайджане учетная ставка долгое время не оказывала влияние на формирование процентных ставок по кредитам. Учетная и рыночная процентная ставка резко отличались друг от друга. Несмотря на то, что после девальвации маната в стране применялись некоторые рычаги в рамках денежно-кредитной политики, важным вопросом было повышение процентных ставок по привлекаемым в нацвалюте средствам.

Существуют две фундаментальные причины резкого повышения Центробанком учетной ставки. Одна из них заключается в желании регулятора восстановить доверие к манату, для чего требовалось повысить рентабельность национальной валюты. Только в этом случае люди предпочли бы хранить средства в манатах, и этот шаг оправдал себя. Давление на манат уже снизилось, и регулятор посредством внедрения мягкой денежно-кредитной политики, сокращения расходов на кредитование хочет стимулировать банки к кредитованию экономики.

Хотя в последнее время интерес банковского сектора к кредитованию возрос, тем не менее, высокие процентные ставки препятствуют расширению кредитования. Несмотря на удержание регулятором нижнего предела процентного коридора на уровне (8%), удовлетворяющем кредитные организации, банки будут стараться направлять средства не только на нотные и депозитные аукционы, но и на кредитование.

Еще одной причиной резкого повышения учетной ставки в Азербайджане было стремление временно снизить экономическую активность и регулировать инфляцию. Однако в условиях и без того слабой экономической активности и обесценивания нацвалюты это было жестким и бесполезным решением. Курс маната уже стабилизировался, уровень инфляции снизился. С уверенностью можно сказать, что увеличение денежной массы в рамках денежно-кредитной политики ЦБА не приведет к существенному росту цен.