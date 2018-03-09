Report: Снижение кредитного рейтинга Турции повлияет на Азербайджан

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Турции до "Ba2", что отразится на развивающихся странах, в том числе, странах региона, имеющих тесные торговые связи с Турцией.

Аналитическая группа Report отмечает, что снижение кредитного рейтинга Турции неминуемо скажется и на азербайджанском манате.

Напомним, в 2018 году прогнозируется большой рост мировой экономики. Международные финансовые институты ожидают, что мировой ВВП составит более 3%, а в развивающихся странах - 4,5-5%. В этих достаточно оптимистичных экономических условиях снижение кредитного рейтинга такого динамично развивающегося государства как Турция говорит о наличии коренных финансовых проблем в этой стране, которые в среднесрочной перспективе усугубятся.

С 2019 года финансовое положение Турции может усложниться в условиях роста процентных ставок на мировых рынках и замедления экономического роста. Ожидаемые трудности в управлении внешним долгом приведут к резкому росту курса доллара в стране. Подорожание доллара или удешевление лиры потребуется также для сокращения дефицита платежного баланса Турции, в особенности, баланса внешней торговли.

Рост курса доллара в Турции увеличит давление на азербайджанский манат и окажет негативное влияние на российский рубль. Падение рубля и лиры, в свою очередь, усилит давление на манат.