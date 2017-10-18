Report: Пятеро кандидатов на пост главы ФРС по-разному повлияют на судьбу доллара

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выберет одного из пяти кандидатов на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом Трамп объявил на пресс-конференции.

"Я хорошо отношусь ко всем кандидатам, очень уважаю их", - сказал президент. Кандидатами на пост главы Федрезерва являются один из бывших членов правления ФРС Кевин Уорш, экономист Стэнфордского университета Джон Тэйлор, член ФРС Джером Пауэлл, директор Государственного экономического совета Гэри Кон и нынешняя глава ФРС Джанет Йеллен.

По данным Bloomberg, Трамп объявит имя нового руководителя ФРС до начала его турне по Азии 3 ноября.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс доллара изменится в зависимости от того, кто будет избран главой ФРС. Если будут избраны Тэйлор или Уорш, доллар резко укрепится. Потому что оба кандидата известны как сторонники жесткой кредитно-денежной политики и выступают против монетарной экспансии. Избрание Пауэлла и Кона приведет к плавному ослаблению доллара. Так, эти кандидаты полагают, что экономика США все еще недостаточно укрепилась. В случае избрания Йеллен существенного изменения курса доллара не ожидается.