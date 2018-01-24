Report: Процесс удешевления доллара приближается к концу

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Процесс удешевления доллара по отношению к своим основным конкурентам – евро и фунту стерлингов - приближается к завершению.

Аналитическая группа Report полагает, что доллар может подорожать по отношению к данным валютам на 2-7%. Так, возможен рост USD/EUR до уровня 1,255 с нынешнего 1,232, а USD/GBP – до 1,5 с 1,4035.

На данный момент нет никаких экономических и финансовых причин для резкого снижения курса доллара. Правительство США намеренно ослабляет курс национальной валюты, чтобы увеличить объемы экспорта и в целом ускорить экономический рост, а также обеспечить устойчивую инфляцию. Для этого используются различные вербальные интервенции. Согласно прогнозам, курс USD/EUR будет варьироваться в пределах 1,20-1,26, а USD/GBP - 1,35-1,5 в 2018 году.

С падением доллара прогнозируется оживление экономики в США, интенсивное повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Ожидается, что ФРС повысит ставку до 2-2,5% в 2018 году и 3% в начале 2019 года. В этот период учетная ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранится на уровне 0%, а программа монетарного стимулирования будет свернута. Это, в свою очередь, приведет к резкому увеличению курса доллара.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что в первой половине 2019 года курс USD/EUR упадет до паритета, а USD/GBP снизится до 1,25.