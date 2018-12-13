Report: Палладий на мировом рынке продолжит дорожать - АНАЛИТИКА

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ На прошлой неделе цена палладия на мировом рынке превысила цену золота впервые за последние 16 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, сегодня на товарных биржах унция палладия продается по 1265 долларов, золота - по 1 250 долларов.

Хотя годом ранее палладий стоил 1 019 долларов, а золото - 1 249 долларов за унцию.

Аналитическая группа Report полагает, что резкое повышение мировых цен на палладий во многом связано с расширением его использования в автомобильной промышленности. В присутствии палладия вредные газы, образующиеся при работе двигателя автомобиля, превращаются в безвредные, чем и пользуются производители, которые учитывают современные экологические стандарты и требования. В результате около 75% из 208 тонн палладия, используемого в мире в течение года, приходится на автомобильную промышленность.

Кроме того, палладий применяется в химической промышленности, в ювелирном деле (изделия из белого золота). Цены на палладий формируют такие факторы, как объем производства в России, Южной Африке, Канаде, США и Зимбабве, спрос на драгоценный металл в качестве инвестиционного инструмента и невозможность удовлетворения спроса на палладий за счет вторичного производства. Это способствует повышению стоимости палладия, доказанные запасы которого в 30 раз меньше золотых запасов.

С учетом вышесказанного, палладий будет дорожать, и его цена превысит 1 300 долларов к концу этого года, а в следующем году может достичь 1400–1500 долларов.