Report: Инвестиции в рынок акций США перспективны - АНАЛИТИКА

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Рыночная стоимость гигантского онлайн-ритейлера Amazon впервые превысила 1 трлн долларов, что стало самым важным событием на мировом фондовом рынке на этой неделе.

Аналитическая группа Report отмечает, что рекордная стоимость была достигнута за счет подорожания акций компании до 2050,5 долларов за штуку.

Напомним, что для достижения цели в 1 трлн долларов 487 741 189 акций Amazon должны торговаться за 2 050,27 долларов за штуку. В настоящее время цена составляет 1 958,31 долларов, что снизило рыночную стоимость компании до 995 млрд долларов.

Резкий рост акций Amazon, которая не выплачивает дивиденды своим акционерам, обусловлен диверсификацией услуг компании на высоком уровне. В прошлом году Amazon запустила оптовые продажи продуктов питания. Кроме того, ее маркетинговые программы превосходят аналогичные программы таких технологических гигантов, как Facebook и Google.

Во втором квартале этого года компания за счет налоговых льгот в размере 789 млн долларов получила чистую прибыль в 2,534 млрд долларов, что примерно в 13 раз превышает аналогичный прошлогодний показатель. В конечном итоге, Amazon смогла удвоить свою цену, которая в прошлом году составляла 979,47 долларов за акцию.

Примечательно, что росту стоимости онлайн-гиганта не помешали обвинения в адрес компании от президента США Дональда Трампа. Хотя руководству страны не нравится политическая деятельность Джеффа Безоса, владельца Amazon, и оно обещает предпринять шаги против компании, очевидно, что рисков для инвесторов не так много.

Наряду с Amazon, американская компания Apple также смогла довести рыночную стоимость до 1 трлн долларов в этом году. Этому способствовал, помимо прочего, выпуск новой модели Iphone X. Кроме того, во втором квартале этого года компания получила чистую прибыль в 11,519 млрд долларов, что на 32,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и означает дивиденды в размере 2,94 долларов за акцию.

В целом, 2018 год, как ожидается, будет успешным для американских технологических компаний. Не исключено, что такие компании, как Microsoft и Google, также продемонстрируют успешные цифры. Экономические показатели США также положительные. В таких условиях инвесторы весьма оптимистичны в отношении рынка акций технологических компаний, приносящего высокую прибыль. Хотя иногда чрезмерный оптимизм приводит к резкому снижению стоимости и самокоррекции на рынке, но это пока не характерно для американского рынка акций. Таким образом, инвестиции в акции американских компаний являются перспективными.