Report: ФРС может повысить учетную ставку в мае - АНАЛИТИКА

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) может повысить учетную ставку на очередном заседании, запланированном на 1-2 мая этого года.

Аналитическая группа Report отмечает, что это будет зависеть от показателя инфляции за март, который будет опубликован 11 апреля.

В феврале базовая инфляция в США в месячном исчислении выросла на 0,2%, в годовом - на 1,8%. Этот показатель не отражает цены на продовольствие и энергию и считается более объективным. Если базовая инфляция в марте увеличится более чем на 0,2% в месячном сравнении и 1,8% в годовом, то можно ожидать повышения учетной ставки ФРС в мае.

Аналитическая группа полагает, что годовой рост базовой инфляции в США не превысит 2%, а ставка повысится вдвое, то есть на 0,5%. Это, вероятнее всего, произойдет после летних месяцев, когда сезонные факторы сойдут на нет. ФРС может дважды увеличить ставку на 0,25% в мае и сентябре и один раз на 0,5% в декабре.

В результате курс доллара США может резко возрасти к концу года. Прогнозируется, что курс основной валютной пары USD/EUR упадет до 1,15 к концу этого года и ниже этого уровня в 2019 году. В следующем году ожидается повышение ставки ФРС еще на 0,75-1,25%.