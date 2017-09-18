Report: Доллар может кратковременно подорожать

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На очередном заседании Федеральной резервной системы США (ФРС) 20-21 сентября учетная ставка, скорее всего, не изменится, однако будет сделано заявление о дате начала сокращения баланса.

Аналитическая группа Report отмечает, что годовая инфляция в США в августе превысила ожидания и достигла 1,9%, максимально приблизившись к отметке в 2%. Несмотря на это, предполагается, что ФРС будет ждать устойчивого ускорения инфляции до последнего декабрьского заседания. Также решение регулятора в декабре будет зависеть от того, как повлияли ураганы на темпы экономического роста в сентябре-ноябре.

Аналитическая группа полагает, что, несмотря на негативное влияние ураганов на экономику в сентябре, начало работ по устранению последствий ураганов приведет к увеличению роста экономики в 4-м квартале, который может достичь 4% и даже превысить этот уровень.

На сентябрьском заседании ожидается заявление о дате начала сокращения баланса ФРС. Отметим, что баланс Федрезерва общим объемом 4,5 трлн долларов на 40% (1,8 трлн долларов) состоит из ипотечных ценных бумаг, остальная же часть - из государственных ценных бумаг на 2,7 трлн долларов. Во время начавшегося в 2007 году кризиса регулятор выкупил ценные бумаги и взамен предоставил финансовым рынкам ликвидность, благодаря чему смог предотвратить кризис, и в итоге стал владельцем баланса в объеме 4,5 трлн долларов.

Аналитическая группа Report считает, что объявление даты начала сокращения баланса приведет к подорожанию доллара. В результате курс евро может опуститься до 1,15 USD/EUR. Однако этот рост курса доллара будет краткосрочным. Так, до конца года ожидается объявление решения о завершении программы монетарной экспансии Европейского Центробанка (ECB). В этом случае курс евро усилится. Курс основной пары в нынешних условиях будет колебаться в диапазоне 1,15-1,21 USD/EUR, в случае замедления американской экономики кратковременно вырастет до 1,25 USD/EUR, а затем вновь покажет снижение.