Report: "Черный рынок" валюты в Азербайджане сократился до минимума

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Возникший в последние годы вследствие валютного дефицита "черный рынок валюты" в Азербайджане сократился до минимума. Как сообщает Report, это связано с изобилием на валютном рынке и сокращением коммерческими банками спреда, то есть разницы между куплей-продажей валюты.

В качестве примера можно указать ОАО Azerbaijan Industry Bank, который сегодня сократил спред до 0,02 маната, то есть на 2 маната на каждые 100 долларов. Таким образом, благодаря этому деятельность черного рынка со временем будет полностью приостановлена, а активность банков в сфере купли-продажи валюты возрастет, что приведет к росту их прибыли.

В ближайшие дни ожидается сокращение спреда между куплей-продажей валюты до 1 гяпика. Для этого необходимо полностью обеспечить организованный рынок валютой. Аналитическая группа Report полагает, что в этих целях Центробанк Азербайджана (ЦБА) изучает финансовые рынки, в частности, деятельность банков. В качестве примера можно привести решение ЦБА о ежедневном отчете коммерческих банков о своем балансовом остатке. Так, по объему остатка ЦБА может определить объем находящейся в обращении наличной денежной массы и, на основе распределения манатных средств среди банков и населения, принять решение об ограничении роста курса доллара.

Аналитическая группа Report также полагает, что основной задачей ЦБА является сокращение объемов импорта в страну в целях достижения сбалансированности платежного баланса: "Для этого необходимо сократить объемы импорта до 7-7,5 млрд долларов в 2017 году, то есть в среднем на 15% по сравнению с 2016-м. Для этого достаточно приблизить курс доллара к 2,00 AZN/USD и проводить более жесткую монетарную политику. Однако, следует отметить, что это замедлит темпы экономического роста".

По мнению аналитиков, дефицит от сокращения доли импорта в ВВП, можно компенсировать развитием туристического сектора: "Отметим, что даже если объемы импорта сократятся, валютный рынок на каждом аукционе необходимо обеспечивать средствами в объеме 50 млн долларов. Так, с учетом трех аукционов в неделю, за год количество проводимых аукционов, по приблизительным подсчетам, составит 150. Если предположить, что импорт сократится до 7,5 млрд долларов, возникнет необходимость в долларовом предложении на каждом аукционе в размере 50 млн долларов. В январе-феврале экономическая активность несколько замедляется, но уже с марта развитие событий на финансовых рынках станет еще более интересным".