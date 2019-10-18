American Interest: Реформы в Азербайджане дают возможность укрепить стратегический диалог Баку и Вашингтона

Реформы в Азербайджане укрепят стратегический диалог Баку и Вашингтона.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Азербайджан: Реформа за статическим фасадом" под авторством шведского исследователя и эксперта по Южному Кавказу Сванте Корнелла, опубликованного в издании "The American Interest".

"В настоящее время в Азербайджане идут мало освещаемые в западной прессе изменения. Эти сдвиги не были результатом народной революции и не являются результатом перемен на высшем уровне", - говорится в статье. Отмечается, что на фоне ряда перемен и ослаблении центральной власти в странах Центральной Азии власть "решительного администратора" Ильхама Алиева остается сильной, в том числе и благодаря реформам.

"В политической системе происходит давно назревшая смена поколений, сопровождаемые серьезными усилиями в направлении отвыкания страны от нефтезависимости и созданием более чутких к потребностям населения государственных институтов", - отмечает автор.

В статье особо подчеркивается, что Азербайджан важен для США в силу своего важного геополитического расположения и его специфических национальных черт.

"Это страна с шиитским большинством на северной границе с Ираном, которая имеет по большей части прозападное население и является светским государством с тесными отношениями с Израилем. Азербайджан - единственная страна, которая граничит с Ираном, Турцией и Россией. Это является ключом к развитию сухопутного транспортного маршрута, соединяющего Европу с Китаем через Центральную Азию. Более того, усилия Азербайджана по прокладке трубопроводов для сбыта своих нефтегазовых ресурсов на европейские рынки позволили создать плацдарм, который поможет снизить зависимость Европы от российского газа", - пишет автор статьи С.Корнелл.

По его словам, стратегические отношения США и Азербайджана является важными.

"Это связано напрямую с американской политикой в отношении Ирана, Турции, России и даже Китая. И с учетом того, что администрация Трампа, судя по всему, переосмысливает стратегическую позицию США в Евразии для противостояния Китаю, переход Азербайджана к повестке реформ является актуальным", - подчеркнул шведский исследователь.

В статье отмечается, что реформы в стране связаны с падением цен на нефть в 2015 году, хотя изменения были и до этого. В частности, это создание по норвежской модели Государственного нефтяного фонда в 2001, который широко считается прозрачным, профессионально управляемым и в отношении которого регулярно проводится аудит со стороны международных компаний. С.Корнелл также в качестве примера называет создание в 2012 году системы ASAN - модели единого окна, которая обеспечивает электронный сервис государственных услуг.

Автор подчеркивает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять местным олигархам, что их бизнес не может продолжаться, как прежде.

"16 октября Алиев обрушился на членов правительства: "Это невыносимо, когда некоторые члены правительства шантажируются другими его членами. Их очерняют. Бросают тень на реформы, проводимые ими по поручению президента. Невыносимая ситуация. Если кто-то считает, что мы должны мириться с этим, то он ошибается, потому что альтернативы реформам нет"", - напоминает шведский исследователь.

В статье отмечается, в условиях анархии и хаоса в начале 90-х годов в Азербайджане появились независимые и влиятельные лиц, известные в России как олигархи, которые создали квазимонополии в различных секторах экономики и в государственных институтах.

"Гейдар Алиев использовал свой советский опыт и политическую хватку, чтобы стабилизировать страну и поставить ее на путь восстановления. Но он заболел, прежде чем собрать силы для борьбы с этими олигархами", - констатирует С.Корнелл.

По словам исследователя, когда Ильхам Алиев занял пост президента в 2003 году, Конституция страны предоставила огромные формальные полномочия, однако в реальности ему пришлось иметь делать со значительной неформальной властью олигархов, многие из которых были старше него на 20 лет и вряд ли считали его неоспоримым лидером.

"Фактически, некоторые стремились извлечь выгоду из перехода власти к молодому президента для расширения своего влияния", - считает шведский эксперт.

В статье отмечается, что несмотря на угрозу со стороны олигархов для правления Алиева, конфронтации удалось избежать из-за огромных нефтяных доходов, которые начали поступать в страну в 2005 году.

"Денег хватало просто на то, чтобы почти все были довольны: Алиев мог укрепить свою популярность, осуществляя контроль над рекордным экономическим ростом, который снизил уровень бедности до уровня ниже 5% и позволил десяткам тысяч людей создать жизнь среднего класса. Тем временем его семье также удалось создать собственную неформальную базу власти, чтобы конкурировать с олигархами, однако неожиданные высокие доходы нигде не вызывали необходимости в структурных реформах", - подчеркнул С.Корнелл, добавив, что высокие доходы смогли принести положительные результаты в реализации крупных инфраструктурных проектах и помогли сократить бедность.

Автор статьи отметил, что падение цен на нефть в 2014 году привело к тому, что внезапное расширение бюджета Азербайджана стало неустойчивым, а усилия правительства в 2015 году по защите валюты потерпели неудачи, что привело к девальвации нацвалюты практически вдвое.

"Цены взлетели, люди больше не могли обслуживать ипотечные кредиты, деноминированные в долларах, и у банков страны возникли серьезные проблемы с ликвидностью. Правительству удалось спасти экономику посредством средств нефтяного фонда страны и взяв на себя значительный долг", - говорится в материале.

С.Корнелл подчеркнул, что на тот момент руководство страны осознало, что не может просто ждать, когда цена на нефть снова вырастут - "диверсификация экономики стала необходимостью".

По его словам, олигархи по-разному отреагировали на новые правила. Он указал, что некоторые согласились, устранив большую частью коррупции в своих рядах, другие же не смогли ощутить новых перемен, как например, министерство транспорта, которое было замешанным в ряде скандалов с участием иностранных партнеров.

"Подход президента Алиева всегда заключался в том, чтобы, по возможности, создавать новые институты, а не исправлять старые. Он использовал этот подход, чтобы справиться с укоренившимися бюрократическими пережитками, восходящими к советской системе, доминировавшая в бюрократии... Поэтому Алиев ввел институт первого вице-президента путем внесения поправок в Конституцию в 2016 году и назначил на эту должность свою жену, первую леди Мехрибан Алиеву. Мехрибан Алиева, чья семья имеет значительные собственные деловые интересы, играет все более заметную роль в азербайджанской политике. Она возглавляет Фонд Гейдара Алиева с 2004 года и является членом парламента с 2005 года", - напоминает исследователь.

По словам С.Корнелла, процесс реформ ускорился с приходом новых лиц в руководство министерств и госструктур - Сахиля Бабаева, Инама Каримова, Вусала Гусейнова, Микаила Джаббарова. В целом 13 членов кабинета сейчас моложе 50 лет; средний возраст - 54 года.

Эксперт подчеркивает, что наиболее серьезные изменения были внесены в таможенную и налоговую сферы, что привело к быстрым переменам. Наряду с этим власти намерены реформировать также и судебную систему, в частности, для борьбы с коррупцией в правовой системе.

Западные аналитики посчитали, что данные изменения помогли создать заменить альтернативные центры власти и создать центральный орган для координации проводимой политики реформ. "В последующие три года канцелярия первого вице-президента явно стала инициатором и знаменосцем реформ, сначала в экономической сфере, а также в судебных вопросах", - добавил исследователь.

С.Корнелл отмечает, что наряду с этим Азербайджан сделал ставку на создание центра транспортных коридоров - коридора Восток-Запад, продвигаемый ЕС и Китаем, а также коридора Север-Юг, связывающий Россию с Ираном и Индией.

"Все эти реформы привели к тому, что Всемирный банк поднял Азербайджан с 57-го места по индексу "легкости ведения бизнеса" в 2018 году до 25-го места в 2019 году", - напоминает шведский эксперт.

"На очереди дальнейшие реформы: в настоящее время Азербайджан расширяет использование "зеленого коридора" для таможни, в рамках которого товары немедленно выпускаются без проверки на соответствие бизнесу, считающемуся низким уровнем риска. Азербайджан также отменил подоходные налоги для доходов до 5 тысячи долларов в ненефтяном секторе и реформирует миграционную службу, чтобы облегчить выдачу разрешений на работу для иностранных предприятий, что до сих пор являлось основной проблемой для иностранных инвесторов. Кроме того, правительство увеличило минимальную заработную плату и пенсии и планирует ввести обязательное медицинское страхование в 2020 году", - говорится в статье.

С. Корнел подчеркивает, что реформы означают переход от по существу олигархической системы управления к более централизованной системе, концентрируя больше реальной власти в исполнительной власти.

"Тем не менее, процесс реформ сопровождался большой амнистией, когда большинство заключенных, которые западные правительства и организации считали политическими, были освобождены. Более того, усилия по реформе совпадают с попытками обуздать правоохранительные органы", - указывает автор.





По его словам, Азербайджан для США всегда был опорой в регионе, потому, что наряду с Грузией он обеспечивает единственный реалистичный путь доступа Запада к Каспийскому морю и Центральной Азии.

"Благодаря своему расположению и тесным историческим отношениям с Ираном и Турцией, он также имеет прямое отношение к американским интересам на Ближнем Востоке. Это возможность, которую Америка не должна игнорировать. Будучи относительно небольшими странами, окруженными великими державами, страны Центральной Азии склонны позитивно оценивать роль Америки в евразийской геополитике. Вашингтон заинтересован в успехе этих реформ и в оказании помощи реформистам в правительстве против более ретроградных сил, которые стремятся нейтрализовать последствия изменений. Усилия по проведению реформ в Азербайджане дают возможность политическому диалогу США и Азербайджана сосредоточиться на позитивном сотрудничестве и, таким образом, укрепить, а не ослабить двусторонний стратегический диалог. Это, в свою очередь, стало бы важным достижением в контексте усилий Вашингтона по разработке последовательной стратегии, направленной на конкуренцию великих держав в Евразии", - резюмировал автор.