Разоблачено тайное сотрудничество руководства Abzas Media с зарубежными донорскими организациями - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Информация, циркулирующая в последние дни вокруг новостного портала Abzas Media, помогла выявить ряд моментов.

Люди, которые позиционируют себя представителями "независимых СМИ", и, которых якобы "угнетают" за "открытое высказывание своего мнения", как страус, зарывшийся головой в песок, будто не в курсе финансовых махинаций, которые происходят за их спинами. Поскольку разоблачение фактов не вписывалось в формат одной статьи, возникла необходимость подготовить еще один материал.

Так, появились новые сведения о руководителе новостного портала Abzas Media Ульви Гасанлы, главном редакторе Севиндж Аббасовой и координаторе проекта Магомеде Кекалове, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 206.3.2 УК АР (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) по факту контрабанды денежных средств в крупном размере на территорию страны и проведения сомнительных финансовых операций.

По имеющимся у нас данным, вышеупомянутые лица наладили тесные связи и тайно сотрудничали со значительным количеством донорских организаций для совершения провокаций и реализации других незаконных действий под видом "поддержки демократического развития". Публикуя имена этих организаций, мы намерены показать читателям тот уровень, на котором была организована эта "работа". Это Агентство США по международному развитию (USAID), "Национальный Фонд Поддержки Демократии" (NED), "Европейский фонд за демократию" (EED), Internews, FreedomNow, Глобальная сеть журналистов-расследователей (Global Investigative Journalism Network), "Американские советы по международному образованию" (American Councils for International Education), "Пражский центр гражданского общества" (PCSC) в Чехии, People in Need (PİN), EU4 Independent Media, Форум гражданского общества Восточного партнерства (EPCSF), "Нидерландский Хельсинкский комитет", "Норвежский Хельсинкский Комитет", Европейский фонд журналистики (Journalizmfund Europe), Новый фонд демократии (New Democracy Fund), Форум 2000, "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" и многие другие. Сколько же институтов выстроилось в ряд в качестве "глашатаев демократии" всего в одной стране на Кавказе, а Ульви Гасанлы и его команда постарались использовать это в максимальной степени.

Они, создав учетные записи на платформах Signal и Protonmail, вели многочисленные переписки с представителями международных организаций с кодовыми именами Alex и Daisy на тему получения грантовых проектов и денежных средств, встречались с ними во время зарубежных поездок.

Было бы уместно на данном этапе более подробно познакомить читателей с этими "голубями демократии". Итак, человек с кодовым именем Alex - это Александра Кирби, зарегистрированная через электронный адрес [email protected]. Она училась в Бирмингемском и Ягеллонском университетах в Лондоне, с 2015 года является старшим программным менеджером "Европейского фонда помощи демократии". Лицо под ником Daisy, личность которого уточняется на момент написания статьи, зарегистрировалось на вышеупомянутой платформе с использованием адреса электронной почты [email protected]. Этот человек родился в Украине, учился в Европейском колледже в польском Натолине, в настоящее время живет в Брюсселе, работает в "Европейском фонде помощи демократии".

Видимо, поездки и встречи наших "героев" оказались весьма удачными. Так, незаконные денежные средства в евро и долларах США, выделенные в рамках грантовых соглашений, которые были заключены во время вышеупомянутых поездок без государственной регистрации, были переведены на банковские счета, открытые на имена Ульви Гасанлы и Магомеда Кекалова в грузинских банках TBC Bank и Bank of Georgia.

Ульви и Магомед, овладевшие секретами финансовых махинаций на различных встречах, обналичивали эти средства по частям в банкоматах за рубежом и привозили их в страну как сами, так и через своих родственников. Часть средств по некоторым проектам переводились на анонимные банковские карты в Лондоне и раздавались членам группировки. Этим методом деньги обналичивались небольшими суммами как членами преступной группировки, так и их родственниками и близкими. Стоит отметить, что средства обналичивались в банкоматах на определенных улицах с низкой интенсивностью движения.

Но за какие услуги называющие себя "свободомыслящими и независимыми" члены Abzas Media получали средства, которые они обналичивали тысячами способов? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть, какой проект Ульви Гасанлы и его ближайшее окружение реализовали, и что получили взамен в обнаруженных документах "приверженцев свободы слова" за 2020-2023 годы.

Начнем снова с USAID. Компания "Ульви и Ко" получила 98 600 евро и 30 000 долларов США от дочерней организации USAID - DT Global, которая выступает покровителем всех исполнителей заказов с Запада. Перечислим другие полученные средства:

от "Фонда национальной демократии" - 55 350 долларов США,

от организации "Пражский центр гражданского общества" - 50 600 долларов США,

от организации "Черноморский фонд регионального сотрудничества" при Германском фонде Маршалла Соединенных штатов - 24 990 долларов США,

от посольства США в Азербайджане - 21 954 доллара США,

от организации Internews - 12 000 долларов США,

от организации People in Need - 11 000 долларов США

от "Нидерландского Хельсинкского комитета" - 5 000 евро,

от организации "Гражданское общество Восточного партнерства" - 4 110 евро,

от "Норвежского Хельсинкского Комитета" - 4 000 евро,

от организации Freedom House - 2 500 долларов США,

от организации "Американские советы по международному образованию" - 2 400 долларов США,

от посольства Германии в Азербайджане - 1500 евро,

от посольства Франции в Азербайджане - 700 евро.

Общая сумма средств составляет 113 910 евро и 210 794 доллара США.

Причина, по которой сумма этих средств указана с точностью, заключается в наличии копий платежных документов по каждому из них. Названия подготовленных проектов, в обмен на которые были получены вышеперечисленные средства, наглядно демонстрируют их содержание и цели, в соответствии с которыми эти проекты были подготовлены. Это: "Мониторинг соблюдения Азербайджанской Республикой международных конвенций, к которым она присоединилась", "Расследование решений, принятых судебными органами", "100 нераскрытых преступлений", "Расследование коррупции в сфере туризма и сельского хозяйства", "Поддержка адвокатской деятельности в связи с законом "О медиа", "Оснащение медиа-портала современными техническими средствами" и т.д.

Но это не все. Помимо всего вышеперечисленного, были обнаружены предварительные проектные документы на сумму 210 468 долларов США и 77 815 евро.

Наряду с вышеназванными лицами в качестве участников и исполнителей в этих документах фигурируют оппозиционно настроенные активисты Тогрул Велиев, Хафиз Бабалы, Шамистан Азиев, Гаджи Зейналлы, Сахиля Асланова, Минаханым Алиярлы, Рубаба Гулиева, Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова.

Как мы отмечали в предыдущих статьях, западные центры во главе с США создали в Азербайджане широкую агентурную сеть. Как видно из упомянутых тем, цель этой сети вовсе не в том, чтобы добиться какого-то развития в стране, а в том, чтобы найти иголку в стоге сена и вынести ее на международный уровень. В конечном итоге эта иголка раздувается на глобальном уровне государствами и учреждениями, которые так или иначе покровительствуют Армении.