    Растущий авторитет Азербайджана в мире: роль Баку в усилиях США по Ближнему Востоку

    • 24 октября, 2025
    • 02:00
    Растущий авторитет Азербайджана в мире: роль Баку в усилиях США по Ближнему Востоку

    В последние десятилетия Азербайджан стал не только региональным лидером на Южном Кавказе, но и ключевым актором на пересечении Ближнего Востока и Европы. Значимость в энергетической сфере, политическая стабильность и стратегическое партнерство с крупными игроками делает Баку важным центром, способным влиять на ключевые процессы в регионе и за его пределами.

    Как сообщает Report, в статье аналитического издания Eurasianet подчеркивается усиливающееся влияние Азербайджана на глобальной геополитической арене.

    "Баку получил возможность проецировать свое влияние в качестве нового игрока. Его географическое положение дает стране возможность оказывать исключительно большое влияние на региональную энергетику и безопасность. Эти факторы подкрепляют аргументы в пользу отмены поправки 907, которая ограничивала взаимодействие Вашингтона с Баку, на фоне растущей значимости Азербайджана для усилий США по формированию нового баланса сил на Ближнем Востоке", - указывают авторы материала.

    Констатируется, что участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в мирном саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе вновь подчеркнуло растущий авторитет Баку как партнера Вашингтона, связывающего Евразию и меняющуюся архитектуру безопасности на Ближнем Востоке.

    "Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер 18 октября встретился с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. Встреча не была обычной, учитывая, что Азербайджан находится в ведении Европейского командования ВС США, а не CENTCOM. Эта встреча ознаменовала собой расширение региональной координации Вашингтона", - говорится в статье.

    Кроме того, тесные связи Азербайджана как с Турцией, так и с Израилем, сделали его ключевым игроком в формирующемся региональном балансе сил, указывается в материале. Баку занимает уникальное положение, позволяющее ему выступать посредником между двумя ключевыми партнерами, чьи интересы часто расходятся, в частности в Сирии. В период с мая по июль Азербайджан содействовал проведению трех раундов переговоров между Турцией и Израилем по сирийскому вопросу. Параллельно с этим Азербайджан углубил взаимодействие с переходным руководством Сирии, кульминацией которого стал визит президента Ахмеда аш-Шараа в Баку 12–13 июля, где стороны подписали историческое соглашение об экспорте азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

    "Роль Баку как ключевого посредника между Турцией и Израилем напрямую отвечает интересам США, снижая нагрузку на Вашингтон по обеспечению региональной стабильности. Азербайджан, Армения и США уже подписали трехстороннее соглашение о создании "Маршрута Трампа" (TRIPP - 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории - ред.), связывающего Азербайджан с его эксклавом Нахчываном через южную часть Армении вдоль иранской границы.

    Наиважнейшим приоритетом США является стабилизация ситуации в секторе Газа в рамках плана президента США Дональда Трампа из 20 пунктов. Среди арабских и мусульманских стран Азербайджан выделяется как страна, поддерживающая наиболее тесные стратегические связи с Израилем. Это уникальное положение будет иметь решающее значение... Недавний визит командующего CENTCOM в Азербайджан отражает признание Вашингтоном растущей важности Баку для этой формирующейся системы безопасности [на Ближнем Востоке]...

    Вашингтону следует действовать решительно, чтобы институционализировать всеобъемлющее партнерство с Азербайджаном в сфере безопасности и экономики", - отмечают аналитики.

