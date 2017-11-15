Пятая встреча Путина и Эрдогана за год - Анкара и Москва достигли полной договоренности - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились 13 ноября в Сочи. Эта встреча совпадает с преддверием двух лет кризиса, возникшего между двумя странами в 2015 году. 24 ноября того года российский самолет СУ-24 был сбит за нарушение воздушной границы Турции.

Естественно, что после этих событий были сторонние силы, желающие стать посредниками отношений между Москвой и Анкарой, и подогревающие ситуацию те, которые действовали в направлении того, чтобы отношения не налаживались. Турция проявляла серьёзные усилия для того, чтобы восстановить отношения с Россией. Для этого в 2016 году была составлена "дорожная карта", предприняты шаги в направлении налаживания связей.

На самом деле, сбитие нарушившего границу Турции российского самолета считалось показателем напряженности в регионе. Экономические связи между двумя странами уже близятся к достижению уровня двухлетней давности.

Давайте напомним некоторые факты относительно турецко-российских экономических связей до крушения самолета. Так, в 2014 году товарооборот между двумя странами составил 31 млрд долларов. Но в 2015 году товарооборот снизился и в первые 9 месяцев составил 18,1 млрд долларов. В этом году Россия экспортировала товаров в Турцию на сумму 15 млрд долларов, противоположная сторона на сумму чуть более 3 млрд долларов.

Лидеры России и Турции заявили, что намерены довести торговый оборот в 2023 году до 100 млрд долларов.

Торговые связи между двумя странами также основаны на энергетических интересах. Турция является второй страной после Германии, покупающей больше всего газа у "Газпрома". В 2014 году Россия экспортировала в Турцию 27,3 млрд кубометров или 60% потребностей страны в природном газе.

Одним из основных игроков топливного рынка Турции считается российская нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". По сообщениям российских СМИ, у этой компании в Турции имеется более 600 АЗС и в 2008 году от этой отрасли получен доход в 555 млн долларов.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Стоимость Атомной электростанции "Аккую", которую "Росатом" построит в Турции, составляет 20 млрд долларов.

В статистике встреч президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным есть интересная картина. Они, возможно, самые часто встречающиеся президенты. После избрания Реджепа Тайипа Эрдогана президентом в 2014 году между двумя лидерами состоялось 10 встреч. 7 из них - это взаимные визиты, 3 - встречи, проведенные в рамках международных мероприятий. В 2003-2014 гг. Эрдоган встретился с президентом Путиным в качестве главы правительства.

16 ноября 2015 года Путин и Эрдоган встретились на саммите "Большой двадцатки" в Анталье. Через 8 дней после этой встречи произошел инцидент с СУ-24. В 2017 году они встречались 5 раз (в том числе и переговоры в Сочи).

Президенты Турции и России на последних встречах уделили большое внимание вопросу восстановления и развития связей между двумя странами. Поскольку в связи с известным фактом с самолетом стороны ввели санкции в отношении друг друга. Запреты пока полностью не устранены.

Одним из вопросов, беспокоящих Турцию, в котором активно участвует и Россия, является кризис в Сирии. На пресс-конференции после встречи Эрдогана и Путина этой проблеме также уделили большое внимание.

На этой встрече, естественно, основным вопросом, интересующим азербайджанскую сторону, являлось обсуждение урегулирования Нагорно-карабахского конфликта. Потому что по возвращению в свою страну после церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на встрече с российским коллегой будет обсуждаться урегулирование Нагорно-карабахского конфликта. На проведенной пресс-конференции в аэропорту в Анкаре перед визитом в Сочи он также дал положительный ответ на вопрос журналиста относительно обсуждения вопроса Нагорного Карабаха.

Но на пресс-конференции по итогам встречи главы государств не коснулись этого вопроса. Поэтому можно выдвигать только предположения в связи с вопросом обсуждения конфликта. Можно предположить, что на встрече этот вопрос был затронут, но было согласовано не давать заявления для прессы. Или же Путин рассказал Эрдогану о важности сохранения режима прекращения огня и т.д. Во всяком случае, обсуждение или не обсуждение на встрече президентов вопроса, связанного с находящимися под оккупацией землями Азербайджана, можно будет увидеть на фоне реальных процессов. И это возможно только в случае совершения серьезного шага в связи с конфликтом.

Кстати, на следующей неделе ожидается визит для урегулирования Нагорно-карабахского конфликта министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку и Ереван. Возможно, Путин проинформировал Эрдогана по этому вопросу. Вместе с тем, наличие проблемы на повестке дня также имеет немаловажное значение.

Президент Турции накануне своего визита в Россию в аэропорту выступил с очень жесткими заявлениями. Он захотел выведения военных сил России и США из Сирии. На этой пресс-конференции он дал ответ на заявление президентов США и России о том, что "решение сирийской проблемы военным путем невозможно": " "Мы не понимаем этого. Не надо обманывать мир. Кто же проливает эту кровь?! Пусть они выведут своих военнослужащих из Сирии. Наших военнослужащих там нет".

Президент Турции отметил, что на севере Сирии США имеют пять воздушных и еще 8 военных баз: "Если сложить, тогда получается 13 военных баз. Еще одну они размещают в Ракке. Россия имеет 5 военных баз в Сирии. Посылают туда оружие. Кому отправляется это оружие? Естественно или для PYD, или для YPG (сирийские крылья террористической РПК - С.И.) Лучше нас никто не знает ситуацию в регионе".

Министр обороны США Джеймс Мэттис

Наверное, президент России ответил на желание (если на встрече оно было озвучено) своего турецкого коллеги о том, чтобы вывести войска из Сирии.

Выступление прошлой ночью министра обороны США Джеймса Мэттиса можно расценивать как ответ президенту Турции: "ООН заявила, что мы в принципе можем охотиться за ИГ. Мы там для того, чтобы убрать ИГИЛ. Но это не значит, что мы просто уйдем оттуда (подразумевает Сирию - С.И.), а там опять выскочит ИГ 2.0, а мы будем делать вид, что удивлены".

Этим военный представитель США сообщил государствам региона, включая Турцию о том, что они еще долгое время будут пребывать в Сирии.

Таким образом, Путин и Эрдоган, встретившись в преддверии второй годовщины инцидента с СУ-24, продемонстрировали всему миру полное восстановление отношений между двумя странами. Анкара и Москва заявили, что в решении кризиса в Сирии есть сближение позиций.

Поверим, что технические недостатки, возникшие до и после встречи президентов, не повлияют на реализацию достигнутых в ходе переговоров договоренностей.

Отметим, что в московском аэропорту Внуково вышел из строя самолёт Ту-204, на борту которого делегация Администрации президента России должна была отправиться в Сочи на переговоры главы государства Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, самолет был заменен другим.

Также во время озвучивания заявления для представителей прессы после встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возникла проблема с переводом. Путин пригласил переводчика к микрофону и таким образом хозяева вышли из ситуации.

Поскольку встреча проходила на территории России, представители Кремля несут ответственность за оба случая. Назовем их случайностью и пройдем мимо детального рассмотрения этого вопроса.

К сожалению, встреча в Сочи больше запомнится двумя этими недостатками.