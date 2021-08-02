Промышленный потенциал Карабаха и Восточного Зангезура

Промышленный потенциал Карабаха и Восточного Зангезура в буквальном смысле оценивается на вес золота

ЧАСТЬ 2

Выгодное географическое расположение земель, объединенных сегодня в два экономических района - Карабахский и Восточно-Зангезурский, прохождение через них важных транспортно-торговых маршрутов, богатые залежи полезных ископаемых исторически обусловили развитие на них различных направлений промышленности и ремесленничества. Весь этот потенциал будет вновь задействован в рамках Программы «Большого возвращения», с учетом нынешних экономических возможностей Азербайджана и современных технологий.

Перерабатывающая промышленность

В тесной связи с аграрным сектором идет перерабатывающая промышленность – продавать готовую продукцию всегда выгоднее, нежели сырье. Перерабатывающие предприятия существовали на земле Карабаха задолго до советской власти. Перерабатывались молоко, мясо, пшеница, виноград. Существовали ткацкие мастерские, которые использовали в качестве сырья местный шелкопряд, хлопок и шерсть. Располагались они в Шуше и Джабраиле – всего 17 предприятий и даже одно акционерное общество с капиталом, эквивалентным нынешним 500 тыс. манатам. Позже в годы советской власти появился знаменитый Шелковый комбинат в Ханкенди, который стал одним из ведущих предприятий региона. Правда, отметим, что в 1985 году всего лишь 8% коконного сырья производилось в тогдашнем Нагорном Карабахе, а оставшиеся 92% завозились из других районов Азербайджана. То есть, деятельность комбината, да и всех других перерабатывающих предприятий на территории Карабаха была тесно связана с экономикой всего Азербайджана. Как отмечал ранее руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы, 33,3% продукции, произведенной в бывшей автономной области, реализовалось в остальной части Азербайджана.

Естественно, что и сегодня, оценивая возможности перерабатывающей промышленности в регионе необходимо не только учитывать объемы сырья, производимого в аграрном секторе региона, но и наладить производственную цепочку с другими районами страны. С учетом того, что животноводство, шелководство и хлопководство будет продолжать оставаться в приоритетах экономики региона, целесообразно создание новых ткацких фабрик и возрождение традиций ковроткачества. Турецкие предприниматели с богатым опытом деятельности в текстильной промышленности уже выразили готовность участвовать в создании новых предприятий в Карабахе.

Агдам – промышленный центр

В обновленном Карабахе функция промышленного центра в регионе будет возложена на крупнейший город с населением 70 тысяч человек – Агдам. До оккупации здесь работало 17 промышленных предприятий, включая станкостроительный завод, завод по ремонту тракторов, комбинаты по переработке зерна, мяса, фабрику по ковроткачеству и т.д. Все они разрушены оккупантами практически до основания…

Недавно Президент Ильхам Алиев заложил в Агдаме фундамент первого на освобожденных территориях промышленного парка площадью около 200 гектаров. Организация и управление Агдамского поручены Агентству развития экономических зон (АРЭЗ) при министерстве экономики. Промпарк – наиболее выгодная и комфортная для предпринимателей и инвесторов форма организации нового предприятия. Помимо готовой инфраструктуры, им будут предоставлены и льготы, распространяющиеся и на резидентов остальных промпарков в стране. Так, они будут освобождены от уплаты налога на прибыль, на землю и имущество, НДС при импорте техники, установок и технологического оборудования, ввозимых для производственных целей сроком на 10 лет и таможенных импортных пошлин на ввозимую технику, технологическое оборудование и установку сроком на 7 лет.

Согласно плану, Агдамский промпарк будет разделен на зоны - пищевой промышленности, услуг, крупных промышленных предприятий, а также социальные и технические зоны, зону парка грузовых автомобилей, сбыта строительных материалов.

Планируется создание 33 предприятий по производству строительных материалов, упаковке сельхозпродукции, производству овощных и фруктовых консервов, мясных и молочных продуктов, производства и переработки вина, кормов, удобрений, а также сфер услуг, холодильных камер.

Для реализации всех этих планов по предварительным расчетам потребуются инвестиции на 110 миллионов манатов, будет создано 330 рабочих мест.

Еще раз стоит подчеркнуть – это первый, но далеко не единственный планируемый в Карабахе и Восточном Зангезуре индустриальный кластер. Скорее всего, по мере планирования экономического развития каждого населенного пункта, востребованности, интереса со стороны инвесторов будут создаваться новые предприятия и парки.

Горнодобыча и металлургия

Конечно, значительная доля промпотенциала региона – это горнодобывающая и металлургическая промышленности. За последние месяцы неоднократно публиковалась различная статистика о запасах полезных ископаемых и драгметаллов По разным оценкам там находятся 155-165 различных типов месторождений полезных ископаемых, в том числе 5 месторождений золота, 6 месторождений ртути, 2 месторождения меди, одно месторождение свинца и цинка, 19 месторождений облицовочных камней и т. д.

Центром горнодобывающей промышленности региона станет Кяльбаджар. Только за счет расположенного там месторождения "Сеюдлю", которое считается самым большим месторождением золота на Кавказе, может серьезно измениться статистика доходов по промышленному сектору страны. Правда, все годы оккупации Армения варварски эксплуатировала месторождение, есть опубликованные данные о добыче компанией «GeoProMining», незаконно получившей право на эксплуатацию всего месторождения, в 2009 году 320,5 тысяч тонн золотой руды, в 2010 году — 490 тысяч тонн, в 2011 году — 880 тысяч тонн. Сколько было разграблено вне учета, еще предстоит выяснить… Но достаточно отметить, что армянский экономист, член совета попечителей Фонда страхования военнослужащих Месроп Манукян, оценил «ущерб от утраты части незаконно эксплуатируемого золоторудного месторождения Сеюдлу (армянское название Зод) до 8 млрд долларов США.

А ведь, помимо этого месторождения, в Кяльбаджаре еще имеются золотоносные рудники - Чеюдлю, Агдуздаг и Гызылбулаг, месторождения ртути Шорбулаг и Агятаг, месторождение полиметаллов Мехмана. Золото лежит и в недрах Лачынского района, самые известные месторождения Шахкерем, Лалабагирли, Гарабейли, Фередж. Другое крупное месторождение золота – Вежнали - находится в Зангиланском районе.

По нынешним оценкам мировая рыночная цена только подтвержденных промышленных запасов золота в регионе превышает 8 млрд долларов США.

Освобожденные территории богаты и различными видами строительных материалов – мрамора и мраморизированного известняка, имеющего различные цветовые оттенки, есть залежи гранита, туфа, базальта, известняка. Известные месторождения Чобандаг, Шахбулаг, Бойахмедли и др. расположены в Агдамском районе, близ города Ханкенди. Их грамотная эксплуатация может существенно способствовать развитию производства стройматериалов в стране, что положительно повлияет на строительный рынок. Да и отстраивать сам регион будет гораздо выгоднее…

Словом, промышленный потенциал Карабаха и Восточного Зангезура в буквальном смысле оценивается на вес золота. Вливание его в общую экономику Азербайджана ценно еще и тем, что полученная в будущем прибыль будет относиться к доходам ненефтяного сектора, позволяя правительству достичь желаемого уровня диверсификации экономики.

Эксперт Гулу Нуриев