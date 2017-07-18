Прогноз: В России курсовая стабильность сохранится в ближайшие полгода

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Курс доллара в России в течение ближайшего полугода сохранится стабильным в диапазоне 57-62 RUB/USD. Аналитическая группа Report полагает, что в 2017 году ожидается как минимум незначительный рост в экономике страны. Так, по прогнозам Банка России и Минэкономразвития, в этом году ожидается рост ВВП на уровне 1-1,5%. Стабильность курса рубля также поддержит цены на нефть в диапазоне 40-55 долларов/баррель.

В следующем году прогнозируется снижение цен на нефть из-за окончания срока сделки ОПЕК+ и наращивания нефтедобычи рядом стран во главе с США. Падение нефтяных цен может ускориться вследствие ожидаемого замедления экономики Китая в 2018 году. Наращивание добычи такими странами как Ливия, Нигерия, Казахстан, Канада расширит предложение на рынке нефти.

Наряду с этим, на фоне дальнейшего снижения учетной ставки Банком России предполагается постепенный выход иностранных инвесторов с финансового рынка страны. Так, снижение ставок и падение рубля приведет к завершению операций carry-trade, являющихся источником заработка для иностранных инвесторов. То есть для иностранных инвесторов завершится период доходов за счет высоких ставок и укрепляющегося рубля. Это увеличит спрос на валюту.

Нежелание российских властей проводить экономические реформы в экономике при повторном снижении цен на нефть может привести к углублению финансового кризиса и рецессии экономики. Процесс продолжится в ближайшие годы. Так, в ближайшие 5-8 лет серьезного повышения цен на нефть не прогнозируется. Отметим, что в последние годы продолжается отток относительно состоятельных и образованных людей из России на Запад. Этот фактор может еще больше усугубить ситуацию в России, и без того сталкивающейся с демографическими проблемами.