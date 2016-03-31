​Прогноз: Торги по доллару на следующей неделе начнутся с отметки 1,50 AZN/USD

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Завтра, 1 апреля, официальный курс предположительно снизится до отметки 1,52 AZN/USD. По наблюдениям аналитической группы Report, в последние дни официальный курс на следующий день, который объявляет Центробанк Азербайджана (ЦБА) в вечерние часы, приближен к утреннему курсу продаж коммерческих банков в этот день.

"Отметим, что здесь имеются в виду показатели продаж банков, наиболее активно торгующих валютой, в частности, ОАО Zaminbank. На данный момент в этом банке курс равен 1,5220 AZN/USD. С большой вероятностью, завтрашний официальный курс будет приближен к этой цифре", - отмечают аналитики.

Эксперты Report прогнозируют официальный курс на начало следующей недели, то есть 4 апреля, на отметке 1,50 AZN/USD. Коммерческие банки, вероятнее всего, будут торговать валютой в пределах курса 1,49 AZN/USD.

"Не исключено, что доллар продолжит терять позиции и на следующей неделе, и курс упадет до 1,45 AZN/USD. В случае если курс снизится до 1,40 AZN/USD, Центробанк Азербайджана (ЦБА) может сократить количество регулярных валютных аукционов с трех до двух или даже одного в неделю. ЦБА также может рассмотреть вариант манатной интервенции", - подчеркивают аналитики.

Отметим, что предложение на рынке наличной валюты вырастет в летние месяцы с потоком туристов и болельщиков соревнований "Формула-1", что даст дополнительный стимул к укреплению маната.