Прогноз: Цены на нефть продолжат снижаться

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Цены на нефть вчера, 25 мая, показали снижение примерно на 5%.

Аналитическая группа Report отмечает, что причина кроется в решении ОПЕК и стран вне картеля пролонгировать соглашение на условиях, которые инвесторы восприняли довольно негативно. Для того, чтобы добиться роста цен на нефть, наряду с продлением сделки, следовало увеличить квоту сокращения. Однако на вчерашней встрече этого не произошло.

Теперь наибольший интерес для инвесторов и участников рынка нефти представляет вопрос, до какого предела могут опуститься цены на нефть. Аналитическая группа полагает, что нефть будет дешеветь вплоть до стабилизации численности активных нефтяных скважин в США в ближайшие месяцы. Напомним, что за последние месяцы цена на Brent в диапазоне 45-58 долларов/баррель простимулировала рост числа скважин и нефтедобычи в США. Даже падение цен ниже 50 долларов не смогло снизить активность на рынке нефти США.

Аналитическая группа Report считает, что для стабилизации добычи нефти в США возможен откат цен на Brent до 40-45 долларов/баррель: "В ближайшие месяцы ожидается снижение до этого уровня. Хотя политическая нестабильность в большинстве нефтедобывающих стран кратковременная, не исключено ее влияние на нефтяные цены".