Президентские выборы в Иране: завтра возможен сюрприз - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Иране день тишины в связи с президентскими выборами.

В этой политической кампании участвуют 4 кандидата: действующий президент Хасан Рухани, бывший министр физического воспитания Мустафа Хашеми-Таба, действующий председатель Фонда Имама Резы Ибрагим Раиси, бывший министр культуры и исламской ориентации Мустафа Мирсалим.

Отметим, что президентские выборы в Иране, которые состоятся 19 мая, 12-ые по счету. В Исламской Республике Иран за исключением первых двух, все президенты или главы правительства избирались на два срока.

Вместе с тем, шансы Хасана Рухани стать президентом высоки. В первую очередь, он был верен высшему руководителю, или мог с ним так обращаться.

Хасан Рухани родился 12 ноября 1948 года в городе Сорхе провинции Семнан на севере Ирана. Первое религиозное образование получил в иранском городе Гум. В 1972 г. завершил факультете судебного права Тегеранского университета в степени бакалавра.

В 1995 году стал магистром Каледонского университета шотландского города Глазко на тему "Опыт исламских законов у власти на примере Ирана". Знает русский, арабский, французский, немецкий и английский языки.

Он считается представителем внутриправительственной реформаторской линии. Вместе с тем он можем считаться совместным представителем обеих линий - реформаторской и консервативной. Другими словами, в 2013 года Хаменеи дал ему свое благословение. Информации о каких-либо серьезных разногласиях с высшим руководителем за прошедшие 4 года не распространялось.

Отметим также, что Хасан Рухани долгое время работал на должности секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана. В молодости он был близок к считающемуся лидером революции аятолле Рухулла Хомейни. С точки зрения признания и принятия международными силами его прошлой и нынешней деятельности не исключается его переизбрание президентом. Кроме того, в Иране имеется более 20 млн. военных и госслужащих. Как правило, этот электорат решает судьбу выборов. Другими словами, голосуют за кандидата, рекомендуемого властями. Поэтому из ящика обычно выходит кандидат, который будет обеспечивать интересы режима.

Отметим, что в Иране общее количество избирателей чуть больше 56 миллионов.

На самом деле этот вопрос решается на этапе регистрации кандидатов. То есть регистрируется кандидат или кандидаты, которые не создадут проблем властям. С этой точки зрения самый надежный и проверенный кандидат – Хасан Рухани.

Для демонстрации легитимности и демократичности избирательного процесса были зарегистрированы еще 5 безобидных кандидата.

Двое из них – мэр Тегерана Мохаммедбагир Галибаф отозвал кандидатуру в пользу Ибрагима Раиси, а заместитель президента Исхаг Джахангири – в пользу Хасана Рухани.

Действующий председатель Фонда Имама Резы Ибрагим Раиси считается одним из малочисленных членов комитета, карающим оппозицию во времена правительства аятоллы Хомейни. Для мировой общественности он кажется новой фигурой. И.Раиси - основной кандидат от линии внутриправительственных консерваторов. Бывший член комитета - сторонник жесткой позиции - сказал насчет США: "Американцы боятся Ирана. Это самое верное. Мы не должны отступать. Должны заставить их отступить".

После того, как И.Раиси стал кандидатом в президенты, он заявил, что является сторонником поддержки связей со всеми государствами, за исключением Израиля. Из-за прежней деятельности его указали как реформатора и более резкого кандидата для общества. Другими словами, И.Раиси могут представить как альтернативное средство давления для поддержки кандидата реформаторов.

И.Раиси родился 14 декабря 1960 года в районе Ноган города Мешхед. В пять лет он потерял отца, в 15 лет поступил в религиозную школу в городе Гум.

Он защитил докторскую степень по основам исламского права Университета имени Шехида Мутеххери.

И.Раиси также может быть новым сюрпризным президентом Ирана. Отметим, что на президентских выборах 2005 года в Исламской Республике однажды уже произошел подобный сюрприз. Тогда президентом стал неизвестный на международной политической арене Махмуд Ахмединежад.

Мустафа Хашеми-Таба считается одним из политиков-реформаторов Ирана. Он родился 22 мая 1946 года в Исфахане. Окончил Технологический университет имени Амира Кебира. Работал министром физического воспитания Ирана, возглавлял Национальный олимпийски комитет. Считается одним и ведущих фигур Партии "Вершители созидания". В 2001 году баллотировался в президенты. Мустафа Хашеми-Таба работал в ряде госструктур.

Мустафа Мирсалим в 1982-1989 гг. работал в офисе нынешнего высшего руководителя, в 1993-1997 гг. занимал должность министра культуры и исламской ориентации, был советником президента. Является членом Исламской коалиционной партии. Он родился 9 июня 1947 года в Тегеране. Предполагается, что он имеет отношения как с консерваторами, так и с реформаторами. Это также показывает, что он не является довольно серьезной фигурой.

Самое необычное в его биографии то, что супруга М.Мирсалима француженка.

По словам министра внутренних дел Ирана Абдолрезы Рахмани Фазли, результаты выборов будут объявлены не по частям. Их объявит он сам за один раз.

Таким образом, вероятность того, что борьба в Иране будет в основном идти между Хасаном Рухани и Ибрагимом Раиси, наиболее велика.