Последствия ссоры с Америкой: сужающиеся пути выхода для иранских властей - КОММЕНТАРИЙ

Иран – наш сосед, а большинство его жителей – также являются азербайджанцами, поэтому события в этой стране по определению не могут быть безразличны Азербайджану. К тому же нас связывают не только добрососедские отношения, но и сотрудничество во многих областях, в том числе экономические и культурные связи. Учитывая, что Иран является ведущей страной, политическим игроком и нефтяной державой, есть необходимость проследить влияние разворачивающихся вокруг этой страны событий на политическую обстановку в мире.

В последнее время официальные лица США и Ирана выступают со взаимными обвинениями и угрозами, отнюдь не располагающими к конструктивному диалогу.Озвученные президентом США Дональдом Трампом в Японии обвинения в адрес иранских властей о пособничестве терроризму и нарушении прав человека, и последовавший вслед за этим ответ иранских властей дает основания предполагать, что отношения между странами нормализуются отнюдь не скоро. Очевидно, сделав вывод из событий предшествовавших лет и недавнего прошлого, официальный Тегеран опасается, что Америка вынашивает планы совершить госпереворот в Иране. Еще задолго до арабской весны и событий в Сирии иранские власти заявляли о подобных планах властителей Белого Дома. Официальный Вашингтон неоднократно опровергал эти предположения, заявляя, что цель проводимой им политики в отношении Ирана состоит вовсе не в свержении правящего режима. Этот вопрос был затронут Дональдом Трампом и в Токио: “Мы стараемся не допустить того, чтобы они (Иран – прим. ред.) завладели ядерным оружием”.

Еще одним запоминающимся аспектом визита Трампа в Токио стала высказанная им готовность принять посредничество Японии в нормализации отношений с Ираном. В этой связи Трамп подчеркнул наличие хороших отношений,сложившихся лично между премьер-министром Синдзо Абэ и иранскими властями: “Я действительно верю в то, что Иран хочет вести переговоры. И если они хотят этого, то и мы тоже”.



Стоит отметить, что визит японского премьера Синдзо Абэ в Тегеран запланирован на июнь. В рамках визита ожидается его встреча с Хасаном Роухани. В свете последних событий становится очевидно, что посредничество Японии выдастся отнюдь не простым. Выступая 29 мая на встрече перед преподавательским составом Тегеранского университета, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи совершенно четко выразил свою позицию в отношении США: “Проведение переговоров с США категорически не рекомендуется. Иран не будет вести переговоры с Америкой, во-первых, потому, что в этом нет нужды, а во-вторых, ввиду вреда, который они могут нанести”. В то же время духовный лидер Ирана заявил, что у его страны нет проблем с европейскими и иными государствами. С ними, по словам Хаменеи, можно вести переговоры. Духовный лидер Ирана дал понять, что основополагающие принципы революции и сфера обороны страны не могут быть предметом дискуссии.

Америка обеспокоена иранской ядерной программой и подрывной деятельностью Ирана в соседних странах под прикрытием ислама. Придут ли страны к консенсусу, неясно, однако слова духовного лидера Ирана в какой-то степени предвосхищают ход событий. Иными словами, аятолла Хаменеи очертил рамки переговоров, за которые, в его представлении, не должен выходить Иран.

На фоне категоричного заявления духовного лидера, слова президента Ирана звучат мягче и лояльнее. Говоря о возможности переговоров с Америкой, президент Хасан Роухани отметил: “Если Америка откажется от несправедливых санкций, выполнит свои обязательства и вернется за стол переговоров, мы открыты для дискуссий”. Вторя его словам, глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф уверил в том, что Тегеран не желает войны и силового противостояния с Америкой. А значит, в высших эшелонах власти в Иране существуют расхождения позиций относительно переговоров с США.

В то же время Америка, с одной стороны, выказывает готовность к переговорам, а с другой, старается оказать давление на Иран. В этой связи примечательно заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, сделанное им в ходе визита в ОАЭ. Болтон назвал провокацией нападение на суда у берегов эмиратов, обвинив в этом Иран. Такое же мнение озвучил и госсекретарь США Майкл Помпео, заявивший о том, что Иран совершил нападение на четыре нефтеналивных танкера в водах ОАЭ для повышения стоимости нефти на мировых рынках. Пентагон также обвинил Иран в нападении на танкеры. Официальный Тегеран категорически отверг подобные обвинения.

Пока власти Ирана размышляют об отношениях с США и выступают с риторическими заявлениями о возможности переговоров, экономика Ирана неминуемо движется к глубокому кризису. 29 мая иранская национальная валюта значительно подешевела по отношению к доллару, составив 14 тысяч риалов за доллар. Это почти в 5 раз дешевле по сравнению с началом года.

Турция и Китай приостановили поставки иранской нефти. Сетуя на происходящее, член экономического комитета парламента Ирана Рахим Заре напомнил, что еще в марте этого года Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань, Индия, Турция и Италия ежедневно закупали 1,6 млн. иранской нефти. Отказ Турции и Китая продиктован угрозой американских санкций. Вышеперечисленным странам была дана отсрочка сроком на полгода, по истечении которой они должны свернуть закупку нефти у Ирана, иначе столкнуться с американскими санкциями. Спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил, что никому не будет сделано исключений в случае продолжения торговли нефтью с Ираном.На вопрос о том, смогут ли Китай и Индия продолжить после 1 мая незначительные поставки иранской нефти, официальный представитель Белого Дома заявил, что до конца мая 2019 года эти поставки допустимы, однако попытки закупок нефти у Ирана после указанного срока будут чреваты санкциями со стороны США. Все это лишает Иран основных импортеров его нефти.

Из опасений американских санкций ретировался и Китай, оставив Иран один на один в схватке с США. Напомним, что Америка ввела санкции на импорт нефти и газа из Ирана с 5 ноября 2018 года. 2 мая текущего года истек срок, предоставленный американской администрацией. После введения санкций, ежедневный объем экспорта иранской нефти снизился с 2,5 млн. баррелей до 1 млн. А ныне этот показатель и вовсе упал ниже 500 тысяч баррелей. Уже и Россия, на которую традиционно полагался Иран, отказывается помогать своему давнишнему партнеру. По неофициальным данным, Россия отказалась от поставок Ирану зенитно-ракетных комплексов "S-400". Агентство “Bloomberg”сообщает, что решение Кремля продиктовано опасениями нагнетания ситуации на Ближнем Востоке. Предполагается, что Россия не пожелала портить отношения с арабами, решив придерживаться сбалансированной позиции.

Отказ от импорта иранской нефти станет тяжелым ударом по иранской экономике, львиную долю доходов которой составляют именно доходы от продажи нефти. Сложившаяся ситуация, вероятно, вынудит правительство Ирана решиться на контрабанду нефти. Но даже это не решит скопившихся проблем. Недостаток финансовых средств может вынудить правительство Ирана прибегнуть к более радикальным мерам. Так или иначе, расклад сил отнюдь не в пользу Ирана и еще неизвестно, что ожидает соседнюю страну. Тяжелое экономическое положение вкупе с разногласиями в правительстве дают основание прогнозировать нагнетание обстановки в стране. Опосредованное вмешательство и раздирающие страну внутренние противоречия обрисовывают не радужную будущность Ирана. Стабильность в стране может быть нарушена и тогда у нынешних властей путей выхода будет куда меньше…