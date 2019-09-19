Российский эксперт: Последствия демографического кризиса будут страшными для государственности Армении - КОММЕНТАРИЙ

Демографический и социальный кризис в Армении приводит к падению уровня боевой подготовки солдат армянских ВС. Об этом заявил Report российский эксперт Евгений Михайлов.

Армянские демографы бьют в набат - страна имеет серьезные проблемы по трем основным направлениям, описывающим демографическую ситуацию в стране, а именно - рождаемость, миграция и старение населения. Так, согласно данным статистического комитета Армении, численность населения продолжает сокращаться, а тенденция падения рождаемости сохраняется. В прошлом году в Армении родилось 36,5 тысяч детей, в 2017 году – 37,7 тысяч, в 2016 – 40,6 тысяч, в 2015 – 41,76 тысяч.

Местные специалисты утверждают, что в современном социально-экономической ситуации молодые люди в Армении не могут создать семью, а после создания пары не хотят заводить детей, что связано с социальными проблемами. В последние годы в Армении сокращается число браков, а количество разводов наоборот увеличивается.

Параллельно со снижением показателей рождаемости в Армении растет уровень миграции: в 2017 году Армению покинули и не вернулись около 35-40 тысяч человек.

По данным армянских специалистов, доминирующая часть уезжающих из Армении - это люди репродуктивного и трудоспособного населения, что в итоге приводит к увеличению удельного веса престарелого населения. Согласно данным, среди 20-40-летних нарушен демографический баланс — в стране не достает 60 тысяч мужчин, чему причиной является миграция.

Исполнительный представитель Фонда населения ООН в Армении Цовинар Арутюнян заявил, что Армения уже дошла до демографического кризиса и постепенно приближается к депопуляции, то есть к этапу, когда смертность может превысить рождаемость.

Российский эксперт Евгений Михайлов "Загнанный народ Армении не знает, что ему делать и как жить в таких экономических условиях, когда нет возможности достойно содержать свою семью. Все надежды молодёжи связаны только с иммиграцией".

Российский эксперт Евгений Михайлов считает, Армения столкнулась с катастрофическими последствиями в демографии именно благодаря своей недальновидной политике, а именно благодаря тому, что приобрела статус агрессора и поссорилась со всеми своими соседями.

"Главное - это отток населения и спад рождаемости. Загнанный народ Армении не знает, что ему делать и как жить в таких экономических условиях, когда нет возможности достойно содержать свою семью. Все надежды молодёжи связаны только с иммиграцией, и что немаловажно, часть её едет учится в ту же Турцию, так как там гораздо больше перспектив", - указал Е.Михайлов.

По его словам, сегодня сотни молодых людей, в том числе и из оккупированного Нагорного Карабаха, сегодня учатся в Стамбуле.

"Какая ирония... Ереван вопит о признании геноцида, а сами армяне едут учиться в Турцию. Вот вам и истинная реализация помыслов армянского истеблишмента. Нагнетать ненависть к соседям не совсем получается. Простые армяне всё понимают и делают выводы, которые идут вразрез с официальной линией. Выводы эти заключаются и в том, что нельзя рожать детей в Армении, так как их ждет нищета и прозябание, если не уехать", - подчеркнул эксперт.

Он выразил мнение, что подобный демографический кризис не может не отразиться на боеспособности армянских ВС.

"Сменилось целое поколение со времени начала нагорно-карабахского конфликта и мы видим резкий спад боевой подготовки армянских солдат в силу их физической неспособности выполнять определенные боевые задачи, так как здоровья попросту не хватает. Это происходит из-за недостатка правильного питания в семьях, которые не могут покупать нормальную пищу в силу слабой экономики и невозможности зарабатывать достойные для жизни деньги", - сказал Е.Михайлов.

По его мнению, кризис демографии в Армении ещё только начинает показывать будущие последствия, но то, что они в принципе будут страшными для армянской государственности - это очевидно.

Российский эксперт Евгений Михайлов "Сменилось целое поколение со времени начала нагорно-карабахского конфликта и мы видим резкий спад боевой подготовки армянских солдат".

Говоря о геополитическом контексте ситуации российский политолог указал, что в случае сохранения воинственной риторики и соответственно полной изоляции Армении, то ничего хорошего у страны в перспективе нет.

"Государство не может существовать только обещаниями великого будущего для древнего народа. Населению нужно давать нормально жить, а так как этого нет, то народ уезжает в другие страны, а те, кто остается, не рискуют заводить детей в должной мере для восполнения населения. Это рано или поздно приведет к краху, если ничего не изменить. Судя по всему, армянский политический истеблишмент думает только о себе, а не о народе. Вопрос времени, когда в таком случае Армения перестанет иметь способность быть полноценным государством", - резюмировал Е.Михайлов.