​После отмены санкций на праздничных шествиях в Иране вновь скандировали лозунг "Смерть Америке!" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ После отмены санкций Иран впервые отмечает годовщину Исламской революции.

Один из интересных моментов заключался в том, будет ли на 37-й годовщине революции вновь скандироваться лозунг "Смерть Америке!".

Заинтригованные этим представители зарубежных СМИ, посетив Иран, участвовали на праздничных мероприятиях.

Отметим, что для освещения 37-й годовщины революции в страну приехали 280 зарубежных журналистов и фотокорреспондентов. По информации, проходящие в различных городах страны мероприятия освещали более 5 200 представителей медиа.

Традиционно, Иран показал странам и мировому сообществу свою военную мощь, продемонстрировал военную технику и живую силу.

От внимания наблюдателей не ускользнул тот факт, что во время шествий и выступлений вновь скандировали лозунг "Смерть Америке!".

По словам желающих сохранить анонимность местных экспертов, вполне возможно, что после отмены санкций будут приняты шаги на пути нормализации отношений между США и иранской властью. С этой точки зрения предполагалось, что, как минимум, внесут ограничения на скандирование лозунга "Смерть Америке!".

Также не исключается, что для ликвидации Тегераном данного лозунга придется пойти на очередные переговоры с Вашингтоном. Кроме того, наблюдатели считают, что отказ властями Ирана от данного лозунга или же применение ограничений на его скандирование может быть неправильно растолковано как союзниками, так и близкими к Исламской Республике с социально-идеологической точки зрения группами и людьми. Поэтому, недалек тот день, когда вопрос касательно лозунга решится.

Напомним, что во время иранской революции звучали такие лозунги, как "Смерть Израилю!", "Смерть Америке!", "Смерть Советам!" (подразумевался СССР - Report). Через год после революции, как только была достигнута договоренность между бывшим СССР и Ираном по ряду вопросов, лозунг "Смерть Советам!" скандировать не стали.

Лозунги "Смерть Израилю!", "Смерть Америке!" до сих пор являются основными лозунгами революционных шествий.