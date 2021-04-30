ПОСЛАНИЕ ИЗ КОСМОСА: Спутники Азербайджана оправдывают вложенные инвестиции

Баку получил право проведения Международного конгресса астронавтики в 2022 году, что откроет перед нашей страной новые горизонты в космической сфере

В этом году 12 апреля человечество отметило 60-летний юбилей первого полета человека в Космос. 8 лет назад же членом мирового космического клуба стал Азербайджан - после удачного запуска с космодрома Куру во французской Гвиане (Южная Америка) первого телекоммуникационного спутника «Azerspace-1».

Как это традиционно случается на старте всех крупных инвестиционных начинаний Азербайджана, сомнений в эффективности и коммерческой выгоде данных «космических» проектов высказывалось достаточно.

Однако время показало, насколько потраченные средства оправдали себя до последней копейки, и не только с экономической точки зрения. Благодаря этим спутникам Азербайджан получил весомое преимущество перед врагами во время Второй Карабахской войны, а сегодня мы используем их для ускорения восстановительных работ на уже освобожденных территориях.

Три спутника за 4 года

На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица «Космическое агентство Азербайджана (Azerkosmos)» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (МТСВТ). Агентство создается на базе открытого акционерного общества «Azerkosmos» с целью продолжения развития космической сферы, использования мирового опыта в сфере скоростных технологий, улучшения управления космической отраслью и совершенствования контроля в этой сфере. Таким образом, глава государства еще раз подтвердил, что Азербайджан продолжит наращивать свой потенциал в «космической» сфере.

Напомним, сегодня на орбиту запущены уже три азербайджанских спутника, которые выполняют различные цели: "Azerspace-1" (2013 год), "Azersky"(2014 год) и "Azerspace-2" (2018 год).

Президент Ильхам Алиев еще в сентябре 2018 года, поздравляя нацию с запуском "Azerspace-2", отметил, что главными преимуществами от наличия спутников для страны является: возможность для азербайджанских телеканалов транслировать их передачи в других странах мира; отслеживание событий в любой точке Азербайджана и мира; углубление международного сотрудничества в сфере космической промышленности; усиление военного потенциала.

В частности, Azerspace-1 и Azerspace-2 могут предоставлять услуги цифрового телерадиовещания и доступа к интернету, создавать мультисервисные сети VSAT, передавать данные и обеспечивать правительственную связь. Их покрытие распространяется на огромное количество регионов: Восточную, Центральную и Западную Африку, Европу и Центральную Азию.

Спутник Azersky же Азербайджан получил в рамках соглашения, подписанного между «Azerkosmos» и французской компанией Airbus Defence and Space. Этот спутник позволяет вести дистанционное наблюдение земной поверхности и обладает необходимой мощностью для того, чтобы за сутки сделать фотографии в высоком разрешении территории площадью 6 млн кв. км.

До, во время и после войны

Именно последнее качество очень пригодилось Азербайджану за 44 дня войны за Карабах. Впрочем, как уже было сказано выше, Азербайджан и не скрывал, что собирается использовать спутники для военных целей. Просто еще несколько месяцев назад мало кто представлял, насколько важной и масштабной в реальности может быть польза Космоса…

"Отслеживание в онлайн-формате передвижений врага в период Отечественной войны и предотвращение его провокаций, конечно, предоставило нам дополнительное преимущество. Неслучайно Отечественная война, проводимые Азербайджаном операции были названы военными экспертами войной ХХI века. Потому что это было новшеством с точки зрения технологического развития", — заявлял ранее Президент Ильхам Алиев.

Да, спутники оказали неоценимую услугу Азербайджану во время недавней войны, благодаря передаваемым им сведениям нам удавалось также уверенно указывать на преступные деяния врагов и отвергать их лживые заявления.

Более того, эти наблюдения ведутся, конечно, уже несколько лет, и собранного материала вполне хватает, чтобы потребовать с Армении выплату компенсации за нанесенный ущерб. Azersky фиксировал и незаконную вырубку лесов в Карабахе со стороны армян, и использование ими с привлечением иностранных компаний рудных месторождений, и ведение строительных работ, и эксплуатацию сельскохозяйственных угодий. Благодаря снимкам из Космоса у Азербайджана имеются неоспоримые доказательства того, как армяне чинили пожары на наших землях, варварски обходились с историческим и культурным наследием Азербайджана в Карабахе.

Сегодня же с этих спутников производятся съемки освобожденных территорий, что позволяет с одной стороны значительно ускорить работы по их восстановлению: имея на руках детальный анализ местности, специалисты могут делать определенные заготовки без нахождения непосредственно на территории. Ведь определенная часть освобожденных земель еще напичкана минами, и организация экспедиций туда экспертов, готовящих планы по их зачистке и застройке, пока не возможна.

Между тем, как отмечал ранее министр сельского хозяйства Инам Керимов, уже ведутся предварительные работы по посевам на этих землях, в том числе с целью оказания агротехнических мер по уходу за многолетними насаждениями. И именно на основе спутниковых снимков многолетних насаждений аграрное ведомство осуществляет картографирование фактических пахотных земель в Карабахском регионе.

Коммерческая эффективность

Что касается коммерческой выгоды от спутников и ответа на вопрос, удастся ли вернуть вложенные инвестиции, то в Azerkosmos уверены в этом на 100%. Сегодня в коммерческой эксплуатации находится 80% ресурсов спутника Azerspace-1, стоимость которого составляет 233 млн долларов США. Согласно прогнозам специалистов, спутник Azerspace-2 же, общая стоимость которого составила 190 млн долларов США., принесет экономике Азербайджана доход в размере 400 млн долларов США.

Как сообщалось ранее, доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2020 году составили 45,1 млн долларов США, что на 3,9% больше показателя 2019 года. А уже в первом квартале этого года в госказну поступило 10,6 млн долларов США, что на 2% больше первого квартала 2020 года.

При этом на иностранных рынках формируется 80% доходов спутника Azerspace-1 и 98% доходов спутника Azersky. И сегодня Azеrсosmos имеет стабильную клиентскую базу, в которую входят более 100 частных и государственных компаний почти из 25-30 стран мира. Такие медиагиганты, как Reuters, MTV, National Geographic в качестве бизнес-партнера выбирают именно Azеrсosmos.

Как было сказано выше, Азербайджан собирается и дальше активно повышать эффективность использования своих спутниковых ресурсов. С 2019 года реализуется Госпрограмма по развитию услуг дистанционного наблюдения Земли посредством спутника Azersky, в рамках которой создаются центры по обработке и оказанию услуг по спутниковым изображениям.

Госпрограмма предусматривает использование спутниковых изображений для формирования большей экономической ценности в различных сферах, создание новых полезных услуг, усиление их экспортного потенциала, а также создание координационного механизма между структурами для оперативного получения цифровых географических данных.

Кроме того, как и предполагалось, спутники расширяют возможности трансляций азербайджанских телеканалов за рубежом, повышают качество доступа к скоростному интернету. На днях, к примеру, Azerkosmos запустил платформу спутникового интернета Azconnexus, которая обеспечивает бесперебойную, безопасную и качественную связь через Azerspace-1.

Azconnexus обеспечит быстрым интернетом предприятия, расположенные в районах со слабым или отсутствующим кабельным интернетом, мобильной связью, низкой скоростью сети 3G/LTE.

Кроме того, наблюдения со спутников позволяет сэкономить при реализации других крупных сельскохозяйственных или иных проектов.

То есть, с какой бы стороны ни посмотреть, эффективность вложенных Азербайджаном в космическую отрасль инвестиций оправдана сполна. Не говоря уже о том, что страна за довольно короткий промежуток времени сумела упрочить свое положение в мировом космическом клубе настолько, что Баку получил право проведения Международного конгресса астронавтики в 2022 году, соревнуясь с такими городами, как Сингапур, Рио-де-Жанейро и Дели. Безусловно, после этого события перед нашей страной могут открыться новые горизонты в космической сфере.

Ну что, «поехали»?

Эксперт Гулу Нуриев