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Попытки реванша Кочаряна – пустота в идеологии армянской оппозиции

Попытки реванша Кочаряна – пустота в идеологии армянской оппозиции Политическая напряженность в Армении сохраняется. Желание бывших ставленников вернуться в эшелоны власти нагнетает обстановку. Роберт Кочарян и Серж Саргсян прессуют армянское правительство, особенно активен в этом плане Кочарян, пару дней назад заявивший
Аналитика
9 февраля 2021 г. 17:20
Попытки реванша Кочаряна – пустота в идеологии армянской оппозиции
Роберт Кочарян

Политическая напряженность в Армении сохраняется. Желание бывших ставленников вернуться в эшелоны власти нагнетает обстановку. Роберт Кочарян и Серж Саргсян прессуют армянское правительство, особенно активен в этом плане Кочарян, пару дней назад заявивший о возвращении в большую политику. По сути, он никогда и не отходил от дел, действуя посредством пришедшего ему на смену Сержа Саргсяна. У всех на слуху кровавые преступления, совершенные Кочаряном в период президентства. Руки палача Кочаряна обагрены кровью безвинных ходжалинцев. Он, наряду с Саргсяном, участвовал в совершении чудовищного по своей жестокости Ходжалинского геноцида. В марте 1997 года Кочарян был назначен премьер-министром Армении, а в 1998 году после принудительной отставки Левона Тер-Петросян временно возглавлял страну с 3 февраля по 30 марта, а после был избран президентом. Он занимал президентский пост с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года.

27 октября 1999 года пятеро вооруженных лиц ворвались в здание парламента Армении, расстреляв 8 человек, включая премьер-министра и спикера, и ранив 30 человек. Нападавших обвинили в терроризме. В Армении и по сей день утверждают, что в этом кровавом акте замешаны Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Их обвиняют и в вооруженнном разгоне митингующих 1-2 марта 2008 года. В результате жестокого подавления акции протеста сотрудниками правоохранительных органов были убиты 10 человек, многие получили ранения. Тем самым Кочарян обеспечил своему подельнику Сержу Саргсяну пост главы государства. В ту пору кандидат в президенты Левон Тер-Петросян заявил, что за октябрьскими и мартовскими событиями стоят Роберт Кочарян и Серж Саргсян, призвав избирателей не голосовать за своего оппонента. В Армении считают, что истинные виновники октябрьских и мартовских событий до сих пор не наказаны.

Придя к власти, Никол Пашинян завел уголовное дело по мартовским событиям 2008 года. 27 июля 2018 года Роберт Кочарян был арестован.

Вазген Манукян, выдвинутый единым кандидатом от оппозиции, также, как Кочарян и Саргсян, является участником Ходжалинского геноцида. Они не гнушались убивать не только азербайджанцев, но и своих соотечественников, придя к власти на волне карабахских событий. Кровавая троица вновь замаячила на горизонте, вызывая раздражение армянского общества. Эти силы воспрепятствовали в 1988 году демократическим процессам в Армении, сыграв ведущую роль в антисоветском движении, распалив своими действиями конфликт.

Кочарян и его команда все это время кормили армянское общество пустыми обещаниями. История доказывает известную философскую истину: в одну реку не войти дважды. Нынешние лозунги и заявления попахивают нафталином, а значит, в идеологии армянской оппозиции зияет брешь. Политические спекуляции вокруг карабахского вопроса, осуждение Пашиняна и соответствующая риторика не совсем уместны в сложившихся обстоятельствах. Поэтому маловероятен приход к власти представителей "карабахского клана" (членов армянской общины в Карабахе) избирательным путем. Поэтому попытки реванша можно считать последней возможностью в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке Koçaryanın revanş cəhdi - Ermənistan müxalifətində ideya boşluğu - ŞƏRH

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