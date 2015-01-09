​Положительное и отрицательное влияние снега - МНЕНИЕ

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В настоящее время уровень атмосферного давления в столице и на территории республики чуть выше нормы.

Об этом Report сообщил научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, выпадение снега в январе, в особенности после довольно теплой погоды, в значительной степени благоприятно для хозяйств и населения страны: "Продолжительная высокая температура приводит к возникновению в воздухе множества микробов, а выпадение снега, низкая температура и мороз способствуют уничтожению микробов. С медицинской точки зрения, это - положительное явление".

Как отметил М.Гасанов, в целом, выпадение снега в январе и феврале очень благоприятно для сельского хозяйства, так как у нас постоянно ощущается проблема нехватки гидроресурсов.

Снег способствует росту гидроресурсов, и, следовательно, может привести к высокой урожайности. Выпавший снег не привел к каким-либо отрицательным последствиям. Периодическое выпадение снега может привести к скоплению большого количества снега в горах и в случае несвоевременного проведения мероприятий в гидротехнических установках весной это может привести к повышению уровня воды в реках и наводнениям".

Специалист считает, что, несмотря на наблюдавшиеся в последние годы в республике холодные зимы, уровень выпавшего снега не превышает многолетнюю норму: "В последний раз уровень снега превзошел многолетнюю норму в 2010 году. Сегодняшний снег является происходящим в климате обычным метеорологическим изменением. Поступившая на территорию Азербайджана подобная воздушная масса ненадолго задержится в стране. Обычно, это может продлиться 2-3 дня. Затем происходит трансформация в местную воздушную массу и снег прекращается. В случае, если в ближайшие дни с севера на территорию страны не поступят холодные воздушные массы, нынешние климатические условия продлятся максимум до 11 января".