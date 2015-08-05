Политологи: Запад пытается вовлечь Турцию в реализацию своих планов на Ближнем Востоке - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Запад пытается реализовать свои планы на Ближнем Востоке, вовлекая Турцию в свою игру, считают политологи.

"Турция вот уже несколько лет пытается навязать региональным силам свою игру. Для этого она использует довольно широкий ассортимент инструментария, однако это не дает ей ожидаемые результаты. И причиной этому является то обстоятельство, что она не везде и не во всем владеет ситуацией", - заявил Report политолог Тофик Аббасов.

Эксперт выразил мнение, что сегодня Анкара несколько припозднилась по части участия в региональной партии игры.

"Запоздалый заход в процесс обнажил несостоятельность Анкары в процессе разруливания не только общей атмосферы, но и тех трендов, к которым Турция имеет непосредственное отношение. Проблема Анкары заключается в том, что она чересчур переоценивает свои возможности", - считает политолог.

По его словам, сегодняшние реалии показали, что страны Западной Азии отнюдь не собираются учитывать мнение турецкого истеблишмента, и думают о переформатировании тенденций отнюдь не по-турецкому сценарию.

Т.Аббасов выразил мнение, что одной из ошибок Анкары заключается в том, что "она выполняет волю внешних сил, делая вид, что действует по своему разумению". "В Сирии эта ошибка нашла свое реальное подтверждение", - добавил он.

Т.Аббасов отметил, что Турции нельзя было заигрывать с ИГ. "Еще год назад было ясно, что столь опрометчивая попытка втереться в доверие исламистам может обернуться страшным бумерангом для Эрдогана. И теперь, когда все тайное становится явным, просматривается неспособность осилить региональную нагрузку", - подчеркнул он.

По его словам, Турция "опоздала к началу партии", и теперь пытается наверстать упущенное благодаря моральной поддержке Запада.

В свою очередь директор Центра истории Кавказа, политолог Ризван Гусейнов отметил, что последние события вокруг противостояния Турции, "Рабочей партии Курдистана" и "Исламского государства" связаны с непосредственным вовлечением в региональную игру Запада, который намерен реализовать проект "Курдского государства".

"В 2011 году методом "арабской весны" наступила активная фаза реализации американского проекта "Большого Ближнего Востока" по перекройке границ и изменению политического режима в ряде стран Магриба (Северной Африки) и Ближнего Востока. Было ясно, что рано или поздно Турция будет втянута в эти процессы, ибо является важнейшим и ключевым государством региона", - заявил политолог.

По его словам, перекройка карты влияния Запада Ближнего Востока в угоду своим интересам, а точнее захват контроля над морскими и сухопутными маршрутами транзита энергоресурсов, а также над странами-импортерами, привело к падению цены на нефть.

"После создания проекта "Исламское государство" (ИГ) его руками, Запад смог прорубить "неконтролируемое окно" из нефтебогатых, транзитно важных регионов Ирака и Сирии до Средиземного моря, что в свою очередь привело к ослаблению влияния на цены со стороны ОПЕК", - подчеркнул Р.Гусейнов.

По его словам, для закрепления достигнутого успеха, контроля над транзитом и замораживания низких цен на энергоресурсы западные страны приступили к созданию курдского государства на территории Ирака, Сирии и Турции.

"Турция, хочет того или нет, вынуждена будет участвовать в этих событиях, хотя бы для того, чтобы обезопасить свои границы и не позволить создать за счет турецких территорий новые государственные образования", - сказал эксперт.

По мнению политолога, ИГИЛ был придуман для взлома ситуации в регионе, доведения ее до хаоса.

"Потом, видимо, планируется руками курдских повстанцев якобы "победить" ИГИЛ, что даст моральное право "победителям" и их покровителям создать Курдское государство. Такой ход дел не может устраивать власти Турции, и я думаю, что любой ценой команда Эрдогана не позволит событиям дойти до такой кульминации", - подчеркнул Р.Гусейнов.

Он подчеркнул, что влияние Турции, в свою очередь, на ситуацию может ослабиться лишь в случае смены правящего режима, поэтому Запад параллельно стремится дестабилизировать политическую ситуацию внутри Турции и привести к власти те силы, которые позволят реализовать план по созданию Курдского государства.

"Теперь принципиально важно - сможет или нет команда Эрдогана консолидировать вокруг себя народ и политические круги", - резюмировал он.