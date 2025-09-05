Политическая лопоухость или великоимперские уши Кремля - АНАЛИТИКА

Если уши у человека заметно торчат, в анатомии это называют лопоухостью. А еще есть фразеологизм - "уши торчат" – это когда кому-либо не удается скрыть свою причастность к тому или иному событию. Этим фразеологизмом часто можно называть политику России, история с антиазербайджанскими действиями которой в последнее время обрастает новыми подробностями.

На фоне не совсем радужных отношений между двумя странами сегодня выясняется, что Москва, оказывается, сопричастна еще и к блокировке членства Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Согласно информации агентства АПА из дипломатических источников, вопрос о блокировке членства Азербайджана в ШОС обсуждался в ходе политических консультаций между Россией и Индией. Стороны договорились, что блокировать будет Индия, а Россия пока останется на заднем плане.

Конечно, эта новость не стала громом среди ясного неба – оно над Россией давно уже не ясное. А с декабря прошлого года тучи сгустились и над азербайджано-российскими отношениями. Вначале над тем же российским небом ракетой был сбит гражданский самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). Баку, как и подобает любой уважающей себя столице, потребовал извиниться и компенсировать нанесенный ущерб.

Но в России вместо соблюдения международного права, моральных норм и добрососедских отношений, решили надавить на Азербайджан.

Потом мир был шокирован новостью о насилии в отношении азербайджанской семьи и их близких в Екатеринбурге, когда местные "блюстители правопорядка" запытали до смерти братьев Сафаровых. Дальше – больше. В ход пошла охота на представителей азербайджанской диаспоры и их бизнес, запреты на ввоз плодоовощной продукции из Азербайджана, антиазербайджанские выпады пропагандистов и другие излюбленные Кремлем рычаги давления. А после мирных договоренностей в Вашингтоне 8 августа между Азербайджаном и Арменией не заставили себя ждать и ракетные удары по принадлежащей Азербайджану энергетической инфраструктуре в Украине.

Вчера же выяснилось еще и то, что Москва не считает себя в долгу перед Азербайджаном за сбитый самолет. В РФ утверждают, что якобы полностью компенсировали свою вину за сбитие воздушного судна, возместив авиакомпании AZAL $11 млн, а семьям пострадавших и погибших $4 млн страховых выплат.

Рядовой обыватель может и поверил бы в то, что российская сторона выполнила все свои обязательства со сбитым самолетом AZAL. Но в МИД Азербайджана внесли ясность в вопрос, назвав заявление российского внешнеполитического ведомства намеренным искажением фактов.

Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде пояснил, что одно дело страховые выплаты, которые являются договорным обязательством страховой компании, другое дело – компенсация российского правительства, которую требует Азербайджан. Кстати, того же требует резолюция Генассамблеи ООН от 28 января 2002 года, которая называется "Ответственность государств за международно-противоправные деяния".

Было бы наивно предполагать, что в МИД России всего этого не знают. Ровно так же на Смоленской площади знают, что причиной ухудшения отношений с Азербайджаном стало именно крушение самолета AZAL и череда событий, последовавших после него, а не арест 13-ти российских граждан в Баку, как пытается представить это пресс-секретарь МИД России. По крайней мере, декабрь 2024 года, когда российские военные сбили азербайджанский самолет, и июнь 2025 года, когда российские силовики забили до смерти братьев Сафаровых в Екатеринбурге, в календаре идут раньше, чем июль 2025 года, когда в Баку были задержаны граждане России, подозреваемых в конкретном преступлении.

Но сейчас вместо того, чтобы признать свою вину в гибели стольких людей и компенсировать необходимый ущерб, российская сторона выдвигает освобождение своих граждан в качестве условия для нормализации отношений.

Так или иначе, от дальнейшего нагнетания ситуации страдает в большей степени сама Россия, фактически оказавшаяся в силу своей агрессивной политики, мировым изгоем. И, даже когда президент РФ Владимир Путин выражает надежду на то, что "фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места", за реальными действиями Кремля, как и веками ранее, опять проглядываются великоимперские уши.