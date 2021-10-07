Подлоги и фальсификации иранских властей – попранные конституционные права

Принято считать, что Иран имеет богатые государственные традиции. И бытует мнение, что правители этой страны были политиканами. Увы, носители персидской системы мышления своими действиями вполне оправдывают эти высказывания. И к большому сожалению, госуда

Принято считать, что Иран имеет богатые государственные традиции. И бытует мнение, что правители этой страны были политиканами. Увы, носители персидской системы мышления своими действиями вполне оправдывают эти высказывания. И к большому сожалению, государство, управляемое носителями этого мировоззрения, соседствует с Азербайджаном, и миллионы тюрок-азербайджанцев являются коренными жителями этой страны.

Исламской Республике Иран исполнится 42 года. С момента своего образования и по сей день власти этой страны искали конфликты и противостояния, словно, черпая энергию из этих событий. По мнению многих исследователей, в 1980 году войну в Ираке развязала именно иранская сторона. Для иранских властей, желающих задушить оппозицию, избавиться от инакомыслящих, стало невероятной удачей нарушение договора 1975 года, заключенного с Саддамом Хусейном. Загадочное убийство аятоллы Сеида Кязыма Шариатмадари, содержание под домашним арестом аятоллы Хусейнали Мунтазири, вплоть до самой его смерти, подтверждает коварные умыслы и политиканство иранских властей.

3 декабря 1979 года была принята Конституция Исламской Республики Иран, в которой закреплены в том числе права не-персов на получение образования на своем языке. За истекшие 42 года власти Ирана лишили своих граждан этих прав. Но это не мешает иранским властям позиционировать себя покровителями мусульман всего мира. Верховные лидеры Ирана, навесившие на себя различные титулы, обманывали граждан, ущемляя их права, политизируя вопросы, связанные с мусульманами всего мира.

Согласно статье 152 Конституции Исламской Республики, защита прав всех мусульман является одним из приоритетов внешнеполитического курса страны. Статья 154 Конституции Ирана предусматривает поддержку угнетенных мусульман в любой точке земного шара. Однако все эти пункты оставались лишь на бумаге как при оккупации, так и при освобождении азербайджанских земель. Получается, этот пункт не более, чем орудие политических интриг иранских властей. Религиозные вопросы иранские клерикалы поставили на услужение своим неуемным амбициям. Так, например, проблема Палестины стала своего рода рычагом влияния, используемым для нагнетания ситуации в регионе. Покровительствуя различным кругам, иранские клерикалы препятствовали им вершить собственные судьбы. Вовлекаясь в конфликты, иранские власти позиционируют себя “покровителями мусульман”, “прибежищем угнетенных”.

Иран, оказывавший в 90-х годах прошлого столетия помощь вынужденным переселенцам из Карабаха, а параллельно с этим осуществлявший антиазербайджанскую, подрывную деятельность, вряд ли был озабочен следованию упомянутой статьи Конституции. Хотя слова аятоллы Хаменеи “Карабах - это исламская земля” позиционировались как "справедливая" позиция Исламской Республики, официальный Тегеран никогда не требовал от Армении вывести свои войска с этих территорий. Напротив, в годы оккупации азербайджанских земель иранские власти оказывали всестороннюю помощь Армении, и это продолжается поныне. Учитывая, что Армения не является крупным рынком для Ирана, торговые отношения между этими государствами могут быть расценены как помощь стране-оккупанту.

Как бы Иран ни пытался горланить о своей поддержке Азербайджана в Первой Карабахской войне, шила в мешке утаить не удалось. Иранские власти постоянно твердили о том, что они облагодетельствовали азербайджанцев, перебравшихся на ту сторону Араза во время оккупации приграничных с Ираном районов. Однако на самом деле помощь несчастным, обездоленным азербайджанцам, оказывали вовсе не власти, а южные азербайджанцы. А власти Ирана всячески пытались выдворить азербайджанцев, не гнушаясь откровенными грубостями в их адрес. Пользуясь бедствующим положением азербайджанцев, власти Ирана скупали за бесценок их стада. Впоследствии губернатор Восточного Азербайджана Али Абдулализаде признался, что Иран воспользовался сложной ситуацией, в которой оказался Азербайджан в результате конфликта, и заботясь лишь о собственной выгоде, не порывал отношений с Арменией.

Одним из обвинений, выдвинутых Ираном против Азербайджана, является утверждение о том, что на стороне Азербайджане в ходе 44-дневной войны участвовали террористы. Однако ни для кого не секрет, что именно Иран считается рассадником и гнездом международного терроризма. Чем занимаются иранские военные, инструкторы в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене, Палестине и других странах?

В апреле 2019 года США внесли в список террористических организаций SEPAH и ее крыло "Кудс". Кстати, в учениях на границе с Азербайджаном участвуют воинские соединения, считающиеся Америкой террористической группировкой.

Иран фигурирует и в крупных терактах. Так, в результате теракта в центре еврейской культуры в Буэнос-Айресе 18 июля 1994 года погибли 85 человек, 300 получили ранения. В октябре 1995 года глава аргентинской разведки Уго Ансорреги обвинил в совершении теракта “Хезболлу”, действовавшую на пару с Ираном. В 2006 году аргентинские прокуроры Альберто Нисман и Марсело Бургос обвинили Иран в организации теракта. А в 2017 году Альберто Нисман был найден убитым в своей квартире. Среди лиц, причастных к этому террористическому акту, упоминается имя экс-министра иностранных дел Ирана, ныне советника аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбара Вилаяти.

В 2019 году власти Аргентины попросили Баку выдать им Вилаяти, прибывшего в Азербайджан для участия во втором саммите религиозных лидеров. Среди числящихся с 2007 года в международном розыске значился и бывший атташе Ирана по вопросам культуры в Колумбии Мохсун Раббани. Правоохранительные органы Аргентины установили, что среди организаторов нападения на посольство Израиля и Центр культуры был и тогдашний командующий Гвардией стражей революции, неоднократный кандидат в президенты, секретарь иранского Консультативного совета Мохсун Резаи и другие чиновники, ныне занимающие посты в высшем эшелоне власти в Иране.

22 августа 2021 года был обнародован состав нового правительства Ирана. США ввели санкции против почти половины членов Кабинета министров, включая президента Ибрахима Раиси за участие в различных преступлениях. Вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, глава Администрации президента Гуламгусейн Исмаили, а также министры обороны, внутренних дел, дорожного хозяйства и туризма Ирана, командующий войсками “Кудс”, министр разведки оказались в "черном списке". Здесь же упоминается имя министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдуллахиана.

И все это Иран – страна, власти которой попирают конституционные права своих граждан, прикрываясь имиджем благодетелей мусульман всего мира...