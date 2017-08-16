Победа "Карабаха" - мессидж веры в себя - ВИДЕО

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Агдамский футбольный клуб "Карабах" своей победой в плей-офф Лиги чемпионов 15 августа не только порадовал болельщиков, но и подтвердил возможность воплощения в жизнь других идей.

Многие помнят шутку Башира Сафароглу об игре команды Сумгайыта "Полад" с бразильской сборной. Есть и те, кто помнит гол, забитый головой в ворота Бразилии нападающим "Нефтчи" покойным Анатолием Банишевским в составе сборной СССР.

"Карабах" своей игрой подтверждает возможность этого.

Азербайджан независим. Значит, во всех областях возможно схождение, встреча с сильными и слабыми соперниками, с друзьями и врагами.

При этом наиболее важным вопросом является вера в себя. "Мы не сможем", "не наше дело", "наши - они такие" - эти и подобные выражения, создающие психологический комплекс, не что иное, как препятствие для осуществления больших, хороших дел.

"Карабах" сделал один шаг на пути разрушения этого стереотипа. Они доказали, что и азербайджанский клуб может вести достойную борьбу в Лиге чемпионов.

Из 23 футболистов команды 16 игроков местные. Также тренерский штаб во главе с Гурбаном Гурбановым состоит в основном из азербайджанцев. Внимание еще и привлекло то, что единственный гол забил Махир Мадатов, которому 20 лет. Это еще означает перспективу.

Эти люди доказали, что решимостью можно достигнуть желания. Они также дали азербайджанскому обществу сигнал, заслуживающий одобрения. Это является показателем веры в себя и наличия цели.

Кстати, Дания является развитой во всех сферах страной мира, в том числе Европы. В этой стране ВВП на душу населения составляет 46 600 долларов. По индексу человеческого развития Дания находится на 5-м месте, уступая Норвегии, Австралии, Швейцарии, Германии.

По нашему мнению, этими двумя показателями Дания говорит многое о себе.

Если "Карабах" может одержать победу над датской командой, значит азербайджанское общество способно построить такое же государство, как Дания.

Одержав в финале чемпионата Европы по футболу в 1992 году победу над командой Германии (2:0), сборная Дании впервые стала чемпионом Европы. Кстати, в то время они уехали на чемпионат вместо сборной Югославии.

В финале Дании удалось одержать победу над самым титулованным соперником.

Ответный матч между "Карабахом" и "Копенгагеном" состоится 23 августа на стадионе "Паркен" датской столицы.

Впервые в истории страны, в 2000 году турецкий "Галатасарай" завоевал на этом стадионе кубок УЕФА.

Безусловно, в зависимости от результата ответной встречи, "Карабах" может сделать это впервые за историю азербайджанского футбола. Будем надеяться и желать, чтобы так и случилось. Однако даже и без этого, агдамский клуб увеличил уверенность в азербайджанском обществе по отношению к себе.

И еще, мир – это арена. Главное здесь – борьба. Тот, кому это удалось, становится победителем, чемпионом. Почему же нам не желать быть одними из ведущих во всем, включая и футбол?! Ведь "Карабах" доказал это. Желаю "карабахцам" и тем, кто на этом пути, победы. Чемпионство подходит таким!